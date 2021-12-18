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https://arabic.sputniknews.com/20211218/عمدة-لندن-يعلن-حالة-الطواريء-القصوى-بسبب-زيادة-تفشي-أوميكرون-1054313746.html
عمدة لندن يعلن حالة الطواريء القصوى بسبب زيادة تفشي أوميكرون
عمدة لندن يعلن حالة الطواريء القصوى بسبب زيادة تفشي أوميكرون
أعلن عمدة لندن صادق خان حالة الطواريء القصوى، والتي توصف بـ "الحدث الكبير" في مدينة لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T17:05+0000
2021-12-18T17:05+0000
اجهزة الطواريء
لندن
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب ما نشره خان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "الزيادة في حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء عاصمتنا مقلقة للغاية، لذلك نعلن مرة أخرى عن "الحدث الكبير" بسبب تهديد كوفيد 19 لمدينتنا".ولفت إلى أن "متغير أوميكرون أصبح "مهيمنًا بسرعة مع زيادة الحالات بسرعة وتزايد عدد المرضى في مستشفياتنا"، معربا عن شعوره "بالتأثير في جميع أنحاء العاصمة، وبينما لا نزال نحاول معرفة هذا المتحور، فمن الصواب أن تعمل الوكالات الرئيسية في لندن معًا بشكل وثيق لتقليل التأثير على مدينتنا، بما في ذلك المساعدة في حماية برنامج التطعيم الحيوي".وأكد عمدة لندن أنه اتخذ القرار بعد "مناقشات مع قادة من "إن إتش إس لندن"، والسلطات المحلية والخدمات الأساسية الأخرى في العاصمة".كما حث السيد خان سكان لندن على تلقي التطعيم، قائلا: مؤكدا أن "اللقاح يقدم أفضل دفاع لنا ضد الفيروس".يشار إلى أن الأرقام الحكومية للتطعيم أظهرت أنه اعتبارًا من يوم الجمعة فإن 67.9٪ (6.2 مليون) من سكان لندن الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر قد تلقوا جرعة أولى، و 61.5٪ (5.6 مليون) تلقوا جرعة ثانية، و28.1٪ (2.6 مليون) لديهم جرعة معززة أو ثالثة".
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اجهزة الطواريء, لندن, سلالة كورونا الجديدة

عمدة لندن يعلن حالة الطواريء القصوى بسبب زيادة تفشي أوميكرون

17:05 GMT 18.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTTرئيس الوزراء البريطاني جونسون يزور مركز تطعيم ضد فيروس كورونا في لندن
رئيس الوزراء البريطاني جونسون يزور مركز تطعيم ضد فيروس كورونا في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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أعلن عمدة لندن صادق خان حالة الطواريء القصوى، والتي توصف بـ "الحدث الكبير" في مدينة لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون.
وحسب ما نشره خان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "الزيادة في حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء عاصمتنا مقلقة للغاية، لذلك نعلن مرة أخرى عن "الحدث الكبير" بسبب تهديد كوفيد 19 لمدينتنا".
ولفت إلى أن "متغير أوميكرون أصبح "مهيمنًا بسرعة مع زيادة الحالات بسرعة وتزايد عدد المرضى في مستشفياتنا"، معربا عن شعوره "بالتأثير في جميع أنحاء العاصمة، وبينما لا نزال نحاول معرفة هذا المتحور، فمن الصواب أن تعمل الوكالات الرئيسية في لندن معًا بشكل وثيق لتقليل التأثير على مدينتنا، بما في ذلك المساعدة في حماية برنامج التطعيم الحيوي".
وأكد عمدة لندن أنه اتخذ القرار بعد "مناقشات مع قادة من "إن إتش إس لندن"، والسلطات المحلية والخدمات الأساسية الأخرى في العاصمة".

وأوضح أن بريطانيا سجلت أعلى رقم منذ بداية تعرضها للوباء أمس، موضحا: "كانت هناك 65525 حالة مؤكدة جديدة في لندن في الأيام السبعة الماضية، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم الإبلاغ عن 26418 حالة، إنه أعلى رقم منذ بداية الوباء".

كما حث السيد خان سكان لندن على تلقي التطعيم، قائلا: مؤكدا أن "اللقاح يقدم أفضل دفاع لنا ضد الفيروس".

وقال: "يوجد الآن عدد من العيادات في لندن تقدم اللقاحات أكثر من أي وقت خلال الوباء، أحث جميع سكان لندن على حجز موعدهم أو الذهاب إلى واحد من العديد من مراكز الاستقبال في جميع أنحاء العاصمة بأسرع ما يمكن ".

يشار إلى أن الأرقام الحكومية للتطعيم أظهرت أنه اعتبارًا من يوم الجمعة فإن 67.9٪ (6.2 مليون) من سكان لندن الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر قد تلقوا جرعة أولى، و 61.5٪ (5.6 مليون) تلقوا جرعة ثانية، و28.1٪ (2.6 مليون) لديهم جرعة معززة أو ثالثة".
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