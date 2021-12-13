https://arabic.sputniknews.com/20211213/وزير-الصحة-البريطاني-أوميكرون-يشكل-40-من-إصابات-كورونا-في-لندن-1053878626.html

وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يشكل 40% من إصابات كورونا في لندن

وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يشكل 40% من إصابات كورونا في لندن

أعلن ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل هائل في البلاد ويشكل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T10:08+0000

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بريطانيا

أوميكرون

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ونقل تلفزيون "سكاي نيوز" عن وزير الصحة قوله إن: "كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو أنه ينتشر بمعدل كبير".وأضاف قائلا: "هو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.. هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".وعلى الرغم من ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم ترصد أي حالات وفاة مؤكدة بمتحور أوميكرون حتى الآن، لافتا إلى أن 10 إصابات فقط احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا.وأشار الوزير البريطاني إلى أن متحور أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن، معتبرا أنه ينبغي على المواطنين الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.ومنذ رصد الحالات الأولى بأوميكرون في 27 نوفمبر تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.

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بريطانيا, أوميكرون