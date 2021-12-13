تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211213/وزير-الصحة-البريطاني-أوميكرون-يشكل-40-من-إصابات-كورونا-في-لندن-1053878626.html
وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يشكل 40% من إصابات كورونا في لندن
وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يشكل 40% من إصابات كورونا في لندن
أعلن ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل هائل في البلاد ويشكل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:08+0000
2021-12-13T10:08+0000
2021-12-13T10:08+0000
بريطانيا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104132/86/1041328604_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_09ac46d9799db2385323717850541528.jpg
ونقل تلفزيون "سكاي نيوز" عن وزير الصحة قوله إن: "كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو أنه ينتشر بمعدل كبير".وأضاف قائلا: "هو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.. هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".وعلى الرغم من ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم ترصد أي حالات وفاة مؤكدة بمتحور أوميكرون حتى الآن، لافتا إلى أن 10 إصابات فقط احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا.وأشار الوزير البريطاني إلى أن متحور أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن، معتبرا أنه ينبغي على المواطنين الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.ومنذ رصد الحالات الأولى بأوميكرون في 27 نوفمبر تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/النفط-يرتفع-نتيجة-التفاؤل-بأن-يكون-تأثير-أوميكرون-محدودا-على-طلب-الوقود-1053870083.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104132/86/1041328604_219:0:5055:3627_1920x0_80_0_0_1d19c1e9001142777441e76cc48f72e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أوميكرون
وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يشكل 40% من إصابات كورونا في لندن
أعلن ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل هائل في البلاد ويشكل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن.
ونقل
تلفزيون "سكاي نيوز"
عن وزير الصحة قوله إن: "كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو أنه ينتشر بمعدل كبير".
وأضاف قائلا: "هو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.. هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".
وعلى الرغم من ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم ترصد أي حالات وفاة مؤكدة بمتحور أوميكرون حتى الآن، لافتا إلى أن 10 إصابات فقط احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن
متحور أوميكرون
ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن، معتبرا أنه ينبغي على المواطنين الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.
ومنذ رصد الحالات الأولى بأوميكرون في 27 نوفمبر تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.