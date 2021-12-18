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https://arabic.sputniknews.com/20211218/قصيدة-بخط-والدها-من-سجنه-رغد-صدام-حسين-توجه-رسالة-إلى-دولة-خليجية-1054299742.html
"قصيدة بخط والدها من سجنه"... رغد صدام حسين توجه رسالة إلى دولة خليجية
"قصيدة بخط والدها من سجنه"... رغد صدام حسين توجه رسالة إلى دولة خليجية
وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسالة إلى قطر قيادة وشعبا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T11:56+0000
2021-12-18T11:56+0000
2021-12-18T11:56+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار قطر اليوم
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وأعادت رغد صدام حسين، عبر حسابها على تويتر، قصيدة بخط والدها من أسره يمدح فيها قطر وشعبها وأميرها، بمناسبة العيد الوطني للدولة الخليجية الذي يصادف اليوم السبت 18 ديسمبر/ كانون الأول.وقالت، في تغريدة أرفقتها بقصيدة والدها، "كل عام والأخوة في قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة اليوم الوطني القطري المزيد من الاستقرار والتقدم".وتحتفل دولة قطر اليوم بذكرى اليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تحت شعار "مرابع الأجداد أمانة"، المستمد من قصيدة للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار قطر اليوم
"قصيدة بخط والدها من سجنه"... رغد صدام حسين توجه رسالة إلى دولة خليجية
وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسالة إلى قطر قيادة وشعبا.
وأعادت رغد صدام حسين، عبر حسابها على تويتر، قصيدة بخط والدها من أسره يمدح فيها قطر وشعبها وأميرها، بمناسبة العيد الوطني للدولة الخليجية الذي يصادف اليوم السبت 18 ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت، في تغريدة أرفقتها بقصيدة والدها، "كل عام والأخوة في قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة اليوم الوطني القطري المزيد من الاستقرار والتقدم".
وتحتفل دولة قطر اليوم
بذكرى اليوم الوطني
الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تحت شعار "مرابع الأجداد أمانة"، المستمد من قصيدة للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.