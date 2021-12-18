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https://arabic.sputniknews.com/20211218/كاف-محتفلا-بالشناوي-حامي-العرين-1054310999.html
"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين
"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين
احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، بعيد ميلاد حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T15:59+0000
2021-12-18T15:59+0000
كأس العرب 2021
الأهلي
محمد الشناوي
مصر
منتخب مصر الوطني
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ووصف "الكاف" في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، محمد الشناوي، بأنه "حامي العرين"، حيث أرفق بالتغريدة شريط فيديو لأبرز تصديات الشناوي.وكتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت فيديو الشناوي: "حامي العرين.. عيد ميلاد سعيد لحارس منتخب مصر محمد الشناوي".ويذكر أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى والمنتخب المصري يحتقل بعيد ميلاده الـ33، اليوم السبت.ويشار إلى أن الشناوي قد عاد إلى بيته، النادي الأهلي، في موسم 2016-2017، بعدما خاض أكثر من تجربة في نواد مصرية مختلفة، ليتألق بعدها ويصبح الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم.ويذكر أن الشناوي شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب "قطر 2021"، التي أحرز فيها "الفراعنة" المركز الرابع في البطولة، بعد الهزيمة من نظيره القطري، اليوم السبت، بضربات الجزاء الترجيحية.
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الأهلي, محمد الشناوي, مصر, منتخب مصر الوطني

"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين

15:59 GMT 18.12.2021
© REUTERS / DAMIR SAGOLJمحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / DAMIR SAGOLJ
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احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، بعيد ميلاد حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33.
ووصف "الكاف" في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، محمد الشناوي، بأنه "حامي العرين"، حيث أرفق بالتغريدة شريط فيديو لأبرز تصديات الشناوي.
وكتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت فيديو الشناوي: "حامي العرين.. عيد ميلاد سعيد لحارس منتخب مصر محمد الشناوي".
ويذكر أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى والمنتخب المصري يحتقل بعيد ميلاده الـ33، اليوم السبت.
ويشار إلى أن الشناوي قد عاد إلى بيته، النادي الأهلي، في موسم 2016-2017، بعدما خاض أكثر من تجربة في نواد مصرية مختلفة، ليتألق بعدها ويصبح الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم.
ويذكر أن الشناوي شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب "قطر 2021"، التي أحرز فيها "الفراعنة" المركز الرابع في البطولة، بعد الهزيمة من نظيره القطري، اليوم السبت، بضربات الجزاء الترجيحية.
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