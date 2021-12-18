تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/كاف-محتفلا-بالشناوي-حامي-العرين-1054310999.html
"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين
"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين
احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، بعيد ميلاد حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T15:59+0000
2021-12-18T15:59+0000
2021-12-18T15:59+0000
كأس العرب 2021
الأهلي
محمد الشناوي
مصر
منتخب مصر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103315/62/1033156243_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_f40590a82eacc388de1dec1941c78ce9.jpg
ووصف "الكاف" في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، محمد الشناوي، بأنه "حامي العرين"، حيث أرفق بالتغريدة شريط فيديو لأبرز تصديات الشناوي.وكتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت فيديو الشناوي: "حامي العرين.. عيد ميلاد سعيد لحارس منتخب مصر محمد الشناوي".ويذكر أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى والمنتخب المصري يحتقل بعيد ميلاده الـ33، اليوم السبت.ويشار إلى أن الشناوي قد عاد إلى بيته، النادي الأهلي، في موسم 2016-2017، بعدما خاض أكثر من تجربة في نواد مصرية مختلفة، ليتألق بعدها ويصبح الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم.ويذكر أن الشناوي شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب "قطر 2021"، التي أحرز فيها "الفراعنة" المركز الرابع في البطولة، بعد الهزيمة من نظيره القطري، اليوم السبت، بضربات الجزاء الترجيحية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103315/62/1033156243_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_8b8a38d3a6b2bbf48d99e4c758de6d79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأهلي, محمد الشناوي, مصر, منتخب مصر الوطني
"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين
احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، بعيد ميلاد حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33.
ووصف "الكاف" في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، محمد الشناوي، بأنه "حامي العرين"، حيث أرفق بالتغريدة شريط فيديو لأبرز تصديات الشناوي.
وكتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت فيديو الشناوي: "حامي العرين.. عيد ميلاد سعيد لحارس منتخب مصر محمد الشناوي".
ويشار إلى أن الشناوي قد عاد إلى بيته، النادي الأهلي، في موسم 2016-2017، بعدما خاض أكثر من تجربة في نواد مصرية مختلفة، ليتألق بعدها ويصبح الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم.
ويذكر أن الشناوي شارك مع
منتخب بلاده في بطولة كأس العرب
"قطر 2021"، التي أحرز فيها "الفراعنة" المركز الرابع في البطولة، بعد الهزيمة من نظيره القطري، اليوم السبت، بضربات الجزاء الترجيحية.