https://arabic.sputniknews.com/20211218/مبعوث-الاتحاد-الأوروبي-ليس-أمامنا-سوى-أسابيع-لإنقاذ-الاتفاق-النووي-الإيراني-1054291743.html

مبعوث الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

مبعوث الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

صرح إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي، بأنه "ليس أمامنا شهور، بل أسابيع للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني". 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T09:16+0000

2021-12-18T09:16+0000

2021-12-18T09:16+0000

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وأعرب مورا، في مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع الرسمي الختامي للجولة السابعة من المحادثات، عن أمله في استئناف المحادثات هذا العام، حيث أشار بعض المسؤولين مبدئيا إلى يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب رويترز.وأضاف مورا أن كل الأطراف أدرجت مطالب إيران في النص الحالي لكي يكون هناك أساس مشترك للتفاوض، لكن القوى الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق 2015 بدت أقل تفاؤلا.في السياق ذاته، قالت القوى الأوروبية ومنسق المحادثات إن المفاوضين في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أمامهم مدة تُقاس بالأسابيع وليس بالشهور للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد تأجيل المفاوضات يوم أمس الجمعة لمدة 10 أيام على الأقل.وقال مفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان: "يحدونا الأمل في أن تكون إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بسرعة، والمشاركة بشكل بناء حتى يمكن للمحادثات أن تتحرك بوتيرة أسرع". وأضافوا "نحن في طريقنا للوصول بسرعة إلى نهاية طريق هذه المفاوضات".يذكر أن المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 لم تحقق سوى قدر ضئيل من التقدم منذ استئنافها قبل ما يزيد على أسبوعين. وكان هذا الاستئناف هو الأول منذ انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو/ حزيران.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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