https://arabic.sputniknews.com/20211217/السفير-السعودي-لدى-فيينا-المملكة-تتابع-عن-كثب-محادثات-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-1054285711.html

السفير السعودي لدى فيينا: المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

السفير السعودي لدى فيينا: المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

قال السفير السعودي لدى فيينا، عبد الله بن خالد بن سلطان، إن المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T22:54+0000

2021-12-17T22:54+0000

2021-12-17T22:54+0000

السعودية

إيران

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وأضاف السفير السعودي في تغريدة على تويتر، أن الأطراف المعنية أكدت حرصها على مواجهة التصعيد الإيراني لإيجاد الحلول الشاملة.وحثت قمة دول الخليج العربية في السعودية إيران، الثلاثاء الماضي، على اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف التوتر وجددت الدعوة لضم المنطقة إلى المحادثات التي تجري بين الدول الكبرى وطهران بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الجانبين.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام التجمع السنوي لزعماء دول الخليج العربية قبل صدور البيان الختامي، إنه ينبغي التعامل مع البرامج النووية والصاروخية للخصم القديم إيران "بشكل جدي" وفعال، وذلك وسط جهود عالمية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.ولم تحقق المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 سوى قدر ضئيل من التقدم، منذ استئنافها قبل ما يزيد عن أسبوعين. وكان هذا الاستئناف هو الأول منذ انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يونيو/حزيران.وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن إن المفاوضات، "لا تسير على ما يرام" بمعنى أن الولايات المتحدة ليس أمامها مسار للعودة إلى الاتفاق.ويسعى المبعوثون الإيرانيون إلى إدخال تعديلات على الخطوط العريضة لاتفاق تبلورت ملامحه في ست جولات سابقة من المحادثات، فيما يعرّض المفاوضات للدخول في طريق مسدود في الوقت الذي تحذر فيه القوى الغربية بوضوح من أن الوقت ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم بخطى سريعة.

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