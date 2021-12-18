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https://arabic.sputniknews.com/20211218/مغامر-يطير-فوق-أهرامات-الجيزة-ببدلة-مجنحة-فيديو-1054293411.html
مغامر يطير فوق أهرامات الجيزة ببدلة مجنحة... فيديو
مغامر يطير فوق أهرامات الجيزة ببدلة مجنحة... فيديو
حلق المغامر الفرنسي فريد فوجين فوق أهرامات الجيزة الثلاثة مستخدما بدلة مجنحة ساعدته على الهبوط بسلام عند سفح الأهرامات. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:54+0000
2021-12-18T09:54+0000
2021-12-18T09:57+0000
نادي الفيديو
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عرضت رويترز مقطع فيديو يوثق لتلك المغامرة المثيرة حيث يظهر فوجين وهو يقفز من طائرة مرتديا بدلته المجنحة ويظهر في الأسفل أهرامات الجيزة.التقط فوجين مشاهد جوية رائعة أثناء تحليقه فوق الأهرامات، وبينما راح يقترب منها بالتدريج عدل من وضع جسده ليفتح المظلة التي ساعدته على الهبوط بأمان أمام الأهرامات بنجاح، لينهي تلك التجربة المثيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مغامر يطير فوق أهرامات الجيزة ببدلة مجنحة... فيديو 09:54 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 09:57 GMT 18.12.2021)
حلق المغامر الفرنسي فريد فوجين فوق أهرامات الجيزة الثلاثة مستخدما بدلة مجنحة ساعدته على الهبوط بسلام عند سفح الأهرامات.
عرضت رويترز مقطع فيديو يوثق لتلك المغامرة المثيرة حيث يظهر فوجين وهو يقفز من طائرة مرتديا بدلته المجنحة ويظهر في الأسفل أهرامات الجيزة.
التقط فوجين مشاهد جوية رائعة أثناء تحليقه فوق الأهرامات، وبينما راح يقترب منها بالتدريج عدل من وضع جسده ليفتح المظلة التي ساعدته على الهبوط بأمان أمام الأهرامات بنجاح، لينهي تلك التجربة المثيرة.