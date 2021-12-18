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https://arabic.sputniknews.com/20211218/مقتل-أحد-عناصر-الحشد-الشعبي-في-هجوم-لـ-داعش-شمالي-العراق-1054321246.html
مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي في هجوم لـ "داعش" شمالي العراق
مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي في هجوم لـ "داعش" شمالي العراق
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم السبت، عن مقتل أحد عناصرها في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال البلاد. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T21:36+0000
2021-12-18T21:36+0000
2021-12-18T21:36+0000
الحشد الشعبي
تنظيم داعش الأرهابي
العراق
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وقالت في بيان على موقعها الرسمي إن أحد عناصرها ويدعى علي جاهل عبود الزيادي ضمن اللواء التاسع، قتل في اشتباكات مع مجموعة من فلول "داعش" قاطع المسؤولية شرق محافظة صلاح الدين.وأضافت: "نؤكد على أن قوات الحشد الشعبي ستبقى اليد الضاربة لمواجهة فلول "داعش" الإرهابي وإجهاض مخططاتهم الارهابية ومحاولاتهم اليائسة في زعزعة أمن مدننا العزيزة واستقرارها".وكانت وتيرة هجمات "داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
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الحشد الشعبي, تنظيم داعش الأرهابي, العراق
مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي في هجوم لـ "داعش" شمالي العراق
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم السبت، عن مقتل أحد عناصرها في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال البلاد.
وقالت في
بيان
على موقعها الرسمي إن أحد عناصرها ويدعى علي جاهل عبود الزيادي ضمن اللواء التاسع، قتل في اشتباكات مع مجموعة من فلول "داعش" قاطع المسؤولية شرق محافظة صلاح الدين.
وأضافت: "نؤكد على أن قوات الحشد الشعبي ستبقى اليد الضاربة لمواجهة فلول "داعش" الإرهابي وإجهاض مخططاتهم الارهابية ومحاولاتهم اليائسة في زعزعة أمن مدننا العزيزة واستقرارها".
وكانت وتيرة هجمات "داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في
محافظة صلاح الدين
وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.