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https://arabic.sputniknews.com/20211218/10-آلاف-حالة-جديدة-بـأوميكرون-في-بريطانيا-والحصيلة-نحو-25-ألف-إصابة-و7-وفيات--1054311190.html
10 آلاف حالة جديدة بـ"أوميكرون" في بريطانيا والحصيلة نحو 25 ألف إصابة و7 وفيات
10 آلاف حالة جديدة بـ"أوميكرون" في بريطانيا والحصيلة نحو 25 ألف إصابة و7 وفيات
شهدت الإصابات المسجلة في بريطانيا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا والسريعة الانتشار أوميكرون قفزة كبيرة بلغت نحو 25 ألف إصابة بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T16:08+0000
2021-12-18T16:08+0000
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وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم السبت أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر كانون الأول بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة، وفقا لـ "رويترز".وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16 ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من حالة واحدة طبقا للبيانات السابقة من وكالة الأمن الصحي البريطانية والتي كانت حتى 14 ديسمبر كانون الأول. وزاد عدد متلقي العلاج في المستشفيات من أوميكرون من 65 إلى 85.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/رئيس-وزراء-بريطانيا-تسجيل-حالة-وفاة-واحدة-على-الأقل-بسبب-أوميكرون-في-البلاد-1053884930.html
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العالم, بريطانيا

10 آلاف حالة جديدة بـ"أوميكرون" في بريطانيا والحصيلة نحو 25 ألف إصابة و7 وفيات

16:08 GMT 18.12.2021
© AP Photo / Niklas Halle'nالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Niklas Halle'n
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شهدت الإصابات المسجلة في بريطانيا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا والسريعة الانتشار أوميكرون قفزة كبيرة بلغت نحو 25 ألف إصابة بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين المسجلين بها سبعة طبقا لأحدث الأرقام اليومية التي أعلنتها السلطات الصحية البريطانية.
وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم السبت أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر كانون الأول بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة، وفقا لـ "رويترز".

وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16 ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من حالة واحدة طبقا للبيانات السابقة من وكالة الأمن الصحي البريطانية والتي كانت حتى 14 ديسمبر كانون الأول. وزاد عدد متلقي العلاج في المستشفيات من أوميكرون من 65 إلى 85.
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
رئيس وزراء بريطانيا: تسجيل حالة وفاة بسبب "أوميكرون" في البلاد
13 ديسمبر, 11:55 GMT
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