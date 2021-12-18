10 آلاف حالة جديدة بـ"أوميكرون" في بريطانيا والحصيلة نحو 25 ألف إصابة و7 وفيات

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم السبت أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر كانون الأول بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة، وفقا لـ "رويترز".وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16 ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من حالة واحدة طبقا للبيانات السابقة من وكالة الأمن الصحي البريطانية والتي كانت حتى 14 ديسمبر كانون الأول. وزاد عدد متلقي العلاج في المستشفيات من أوميكرون من 65 إلى 85.
شهدت الإصابات المسجلة في بريطانيا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا والسريعة الانتشار أوميكرون قفزة كبيرة بلغت نحو 25 ألف إصابة بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين المسجلين بها سبعة طبقا لأحدث الأرقام اليومية التي أعلنتها السلطات الصحية البريطانية.
وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم السبت أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر كانون الأول بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة، وفقا لـ "رويترز".
وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16 ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من حالة واحدة طبقا للبيانات السابقة من وكالة الأمن الصحي البريطانية والتي كانت حتى 14 ديسمبر كانون الأول. وزاد عدد متلقي العلاج في المستشفيات من أوميكرون من 65 إلى 85.