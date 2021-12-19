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https://arabic.sputniknews.com/20211219/أغرب-10-قوانين-في-العالم-من-بينها-استخدام-المرحاض-ليلا-1054356473.html
أغرب 10 قوانين في العالم... من بينها استخدام المرحاض ليلا
أغرب 10 قوانين في العالم... من بينها استخدام المرحاض ليلا
تسن كل دولة القوانين التي تراها مناسبة للحفاظ على نظامها وراحة مواطنيها، إلا أن بعض هذه القوانين قد تكون غريبة مقارنة بما هو شائع في معظم دول العالم. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T21:59+0000
2021-12-19T21:59+0000
مجتمع
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عرضت صحيفة "ذا صن" قائمة بأغرب 10 قوانين من مختلف دول العالم جاء من بينها حظر استخدام المرحاض بعد موعد محدد ليلا وارتداء أنواع معينة من الأحذية.1. بريطانيا – الموت داخل البرلمانيحظر القانون البريطاني الموت داخل البرلمان، ذلك لأن من يموت داخل قاعات البرلمان في بريطانيا يستحق إقامة جنازة رسمية، وهو أمر مكلف.يشار إلى أنه رغم هذا القانون، فقد وقع ما لا يقل عن أربع حالات وفاة داخل البرلمان البريطاني، من بينها جاي فوكس، عضو مجموعة الكاثوليك الإنجليزية الإقليمية، لكن لم يتم منحهم جنازة رسمية.2. سويسرا – دخول المرحاض ليلاوأنت في سويسرا فكر قليلا قبل تناول ما يضطرك لاستخدام المرحاض ليلا، ذلك لأن القانون السويسري يحظر استخدام المراحيض بعد العاشرة مساء.يرجع ذلك إلى أن القانون السويسري يعتبر صوت تشغيل سيفون المرحاض بعد العاشرة مساء نوعا من التلوث السمعي.3. أثينا – الكعب العاليإذا رغبت السيدات في إجراء جولة لمشاهدة معالم مدينة أثينا اليونانية، فمن الأفضل التخلي عن الأحذية ذات الكعب العالي في المنزل، حيث يحظر القانون اليوناني ارتداء الكعب العالي عند التجول بين المعالم الأثرية في أثينا مثل الأكروبوليس أو البارثينون.4. إسبانيا – حذاء االقيادةلا تتسرع في اختيار حذائك عند قيادة السيارة في إسبانيا، حيث يحظر القانون الإسباني القيادة بأحذية خفيفة لا تحتوي على شريط حول الجزء الخلفي من الكاحل، كما أنه من غير القانوني القيادة بقدمين حافيين.5. ألمانيا - نفاذ الوقوديحظر القانون في ألمانيا نفاذ الوقود من خزان السيارة حال القيادة عبر الطرق السريعة، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم سجنك بسبب نفاذ الوقود، لكن من المحتمل أن يتم تغريمك للتوقف عبر الطريق.6. فينيسيا – إطعام الحماممن غير القانوني إطعام الحمام في ميدان سان ماركو في مدينة فينيسيا الإيطالية، وقد تتعرض للغرامة، حيث تم إصدار هذا القانون لمنع الطيور من إتلاف المباني التاريخية.7. فرانكفورت – سرعة التزلجيحظر القانون أن تزيد سرعة التزلج على الجليد في مدينة فرانكفورت الألمانية عن 50 ميلاً في الساعة، لكن يشار إلى أنه من الصعب أن يصل الكثير من المتزلجين إلى هذه السرعة، لذلك لا داعي للقلق.8. روما – الجلوس على السلمإذا كنت تمشي في روما وتعبت ساقيك، فكن حذرا في اختيار مكان جلوسك إذ أنه من غير القانوني الجلوس على السلالم الإسبانية الشهيرة في المدينة، وفرضت السلطات المحلية هذا القانون، بعد أن وجدت الكثير من الناس يجلسون لفترة طويلة، ويعرقلون مرور الآخرين، وتم فرض غرامات في هذا الصدد تتراوح بين 160 و 400 يورو.9- بربادوس -الملابس المموهةيحظر في بربادوس ارتداء الملابس ذات الألوان المموهة، ذلك لأن مثل هذه الألون يرتديها فقط ضباط مكافحة المخدرات والدفاع في البلاد، لذلك إذا شوهدت ترتديه، فيمكن اعتبارك منتحلا صفة ضابط شرطة.10. سنغافورة - العلكةأصدرت سنغافورة قانونا بحظر تناول العلكة للحفاظ على أعلى معايير النظافة في البلاد، لذلك يُسمح للمصطافين بإحضار عبوتين كحد أقصى من العلكة إلى البلاد، ولكن إذا نفدتا فسوف يعانون من أجل الحصول على المزيد.
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مجتمع

أغرب 10 قوانين في العالم... من بينها استخدام المرحاض ليلا

21:59 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE LOPEZمرحاض
مرحاض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE LOPEZ
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تسن كل دولة القوانين التي تراها مناسبة للحفاظ على نظامها وراحة مواطنيها، إلا أن بعض هذه القوانين قد تكون غريبة مقارنة بما هو شائع في معظم دول العالم.
عرضت صحيفة "ذا صن" قائمة بأغرب 10 قوانين من مختلف دول العالم جاء من بينها حظر استخدام المرحاض بعد موعد محدد ليلا وارتداء أنواع معينة من الأحذية.

1. بريطانيا – الموت داخل البرلمان

يحظر القانون البريطاني الموت داخل البرلمان، ذلك لأن من يموت داخل قاعات البرلمان في بريطانيا يستحق إقامة جنازة رسمية، وهو أمر مكلف.
يشار إلى أنه رغم هذا القانون، فقد وقع ما لا يقل عن أربع حالات وفاة داخل البرلمان البريطاني، من بينها جاي فوكس، عضو مجموعة الكاثوليك الإنجليزية الإقليمية، لكن لم يتم منحهم جنازة رسمية.

2. سويسرا – دخول المرحاض ليلا

وأنت في سويسرا فكر قليلا قبل تناول ما يضطرك لاستخدام المرحاض ليلا، ذلك لأن القانون السويسري يحظر استخدام المراحيض بعد العاشرة مساء.
يرجع ذلك إلى أن القانون السويسري يعتبر صوت تشغيل سيفون المرحاض بعد العاشرة مساء نوعا من التلوث السمعي.

3. أثينا – الكعب العالي

إذا رغبت السيدات في إجراء جولة لمشاهدة معالم مدينة أثينا اليونانية، فمن الأفضل التخلي عن الأحذية ذات الكعب العالي في المنزل، حيث يحظر القانون اليوناني ارتداء الكعب العالي عند التجول بين المعالم الأثرية في أثينا مثل الأكروبوليس أو البارثينون.

4. إسبانيا – حذاء االقيادة

لا تتسرع في اختيار حذائك عند قيادة السيارة في إسبانيا، حيث يحظر القانون الإسباني القيادة بأحذية خفيفة لا تحتوي على شريط حول الجزء الخلفي من الكاحل، كما أنه من غير القانوني القيادة بقدمين حافيين.

5. ألمانيا - نفاذ الوقود

يحظر القانون في ألمانيا نفاذ الوقود من خزان السيارة حال القيادة عبر الطرق السريعة، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم سجنك بسبب نفاذ الوقود، لكن من المحتمل أن يتم تغريمك للتوقف عبر الطريق.

6. فينيسيا – إطعام الحمام

من غير القانوني إطعام الحمام في ميدان سان ماركو في مدينة فينيسيا الإيطالية، وقد تتعرض للغرامة، حيث تم إصدار هذا القانون لمنع الطيور من إتلاف المباني التاريخية.

7. فرانكفورت – سرعة التزلج

يحظر القانون أن تزيد سرعة التزلج على الجليد في مدينة فرانكفورت الألمانية عن 50 ميلاً في الساعة، لكن يشار إلى أنه من الصعب أن يصل الكثير من المتزلجين إلى هذه السرعة، لذلك لا داعي للقلق.

8. روما – الجلوس على السلم

إذا كنت تمشي في روما وتعبت ساقيك، فكن حذرا في اختيار مكان جلوسك إذ أنه من غير القانوني الجلوس على السلالم الإسبانية الشهيرة في المدينة، وفرضت السلطات المحلية هذا القانون، بعد أن وجدت الكثير من الناس يجلسون لفترة طويلة، ويعرقلون مرور الآخرين، وتم فرض غرامات في هذا الصدد تتراوح بين 160 و 400 يورو.

9- بربادوس -الملابس المموهة

يحظر في بربادوس ارتداء الملابس ذات الألوان المموهة، ذلك لأن مثل هذه الألون يرتديها فقط ضباط مكافحة المخدرات والدفاع في البلاد، لذلك إذا شوهدت ترتديه، فيمكن اعتبارك منتحلا صفة ضابط شرطة.

10. سنغافورة - العلكة

أصدرت سنغافورة قانونا بحظر تناول العلكة للحفاظ على أعلى معايير النظافة في البلاد، لذلك يُسمح للمصطافين بإحضار عبوتين كحد أقصى من العلكة إلى البلاد، ولكن إذا نفدتا فسوف يعانون من أجل الحصول على المزيد.
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