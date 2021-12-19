إعصار جامح يقتل أكثر من 100 شخص ويدمر المباني في الفلبين... فيديو

فر أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم ومنتجعاتهم المطلة على الشاطئ بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".وتسببت العاصفة في انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق، ودمرت أسطح البنايات، وألحقت أضرارا بالمستشفيات، وأسقطت أعمدة الكهرباء، وغمرت القرى بالمياه.وقال آرثر ياب، حاكم الوجهة السياحية الشهيرة بوهول، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن رؤساء البلديات في الجزيرة المنكوبة أبلغوا حتى الآن عن 72 حالة وفاة في بلداتهم.فيما أخبر المسؤول الإعلامي الإقليمي جيفري كريسوستومو وكالة "فرانس برس" أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم أيضا في جزر ديناجات.وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى المبلغ عنه إلى 108 قتلى، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أحد أعنف الأعاصير التي تضرب البلاد منذ سنوات.ومع ذلك، من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا حيث استمرار تقييم وكالات الكوارث المدى الكامل لتداعيات العاصفة عبر الأرخبيل الشاسع. اقتحم راي البلاد يوم الخميس بسرعة رياح فائقة تبلغ 195 كيلومترا (120 ميلاً) في الساعة.وقال ألبرتو بوكانيغرا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفلبين: "سيكون طريقا طويلا وصعبا أمام الناس لإعادة البناء وإعادة حياتهم إلى مسارها الصحيح".وناشدت المنظمة تقديم 20 مليون فرنك سويسري (21.6 مليون دولار) لتمويل جهود الإغاثة والإنعاش العاجلة. نشرت السلطات الآلاف من أفراد الجيش والشرطة وخفر السواحل والإطفاء للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا.
فيما أخبر المسؤول الإعلامي الإقليمي جيفري كريسوستومو وكالة "فرانس برس" أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم أيضا في جزر ديناجات.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى المبلغ عنه إلى 108 قتلى، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أحد أعنف الأعاصير التي تضرب البلاد منذ سنوات.
Philippine Coast Guard rescued locals trapped in floodwaters in Bohol in the Philippines, on Friday, after Typhoon Rai battered parts of the country. The storm has caused approximately 30 deaths throughout the nation. pic.twitter.com/r121Cxn6YD
ومع ذلك، من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا حيث استمرار تقييم وكالات الكوارث المدى الكامل لتداعيات العاصفة عبر الأرخبيل الشاسع. اقتحم راي البلاد يوم الخميس بسرعة رياح فائقة تبلغ 195 كيلومترا (120 ميلاً) في الساعة.
وقال ألبرتو بوكانيغرا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفلبين: "سيكون طريقا طويلا وصعبا أمام الناس لإعادة البناء وإعادة حياتهم إلى مسارها الصحيح".
وناشدت المنظمة تقديم 20 مليون فرنك سويسري (21.6 مليون دولار) لتمويل جهود الإغاثة والإنعاش العاجلة. نشرت السلطات الآلاف من أفراد الجيش والشرطة وخفر السواحل والإطفاء للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا.