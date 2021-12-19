"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة

وحسب بيان أصدرته المديرية ونشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت على المواطنين الذين لديهم عمالة وافدة ضرورة عدم اكتفائهم بمنح المقيمين تأشيرة خروج نهائي، مشددة على ضرورة متابعتهم للعمالة حتى مغادرتهم المملكة.ولفت البيان إلى إمكانية أن يقوم صاحب العمل بتسجيل "بلاغ تغيب" للعامل الحاصل على تأشيرة خروج، إذا لم يعرف له مقرا.وحول آلية إصدار "بلاغ التغيب"، أوضح البيان أن إصداره يكون عن طريق تطبيق "أبشر"، محددة مجموعة من الشروط، منها "أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول".وأشارت إلى أنه يمكنه إلغاء البلاغ "خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل، عبر تطبيق أبشر"، مشترطا "ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل".وقال البيان كذلك إن "بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة "الخروج النهائي" خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم"ووضعت المديرية عددا من الشروط لهذا الأمر، منها "ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيبا عن العمل أو خارج المملكة، وأن يخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوما أو أكثر".
أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تعليمات جديدة تخص تأشيرة الخروج النهائي للعمالة الوافدة.
وحسب بيان أصدرته المديرية ونشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت على المواطنين الذين لديهم عمالة وافدة ضرورة عدم اكتفائهم بمنح المقيمين تأشيرة خروج نهائي، مشددة على ضرورة متابعتهم للعمالة حتى مغادرتهم المملكة.
ولفت البيان إلى إمكانية أن يقوم صاحب العمل بتسجيل "بلاغ تغيب" للعامل الحاصل على تأشيرة خروج، إذا لم يعرف له مقرا.
وحول آلية إصدار "بلاغ التغيب"، أوضح البيان أن إصداره يكون عن طريق تطبيق "أبشر"، محددة مجموعة من الشروط، منها "أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول".
وأشارت إلى أنه يمكنه إلغاء البلاغ "خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل، عبر تطبيق أبشر"، مشترطا "ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل".
وقال البيان كذلك إن "بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة "الخروج النهائي" خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم"
ووضعت المديرية عددا من الشروط لهذا الأمر، منها "ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيبا عن العمل أو خارج المملكة، وأن يخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوما أو أكثر".