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"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة
"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة
أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تعليمات جديدة تخص تأشيرة الخروج النهائي للعمالة الوافدة. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T15:29+0000
2021-12-19T15:29+0000
أخبار السعودية اليوم
العمالة
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وحسب بيان أصدرته المديرية ونشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت على المواطنين الذين لديهم عمالة وافدة ضرورة عدم اكتفائهم بمنح المقيمين تأشيرة خروج نهائي، مشددة على ضرورة متابعتهم للعمالة حتى مغادرتهم المملكة.ولفت البيان إلى إمكانية أن يقوم صاحب العمل بتسجيل "بلاغ تغيب" للعامل الحاصل على تأشيرة خروج، إذا لم يعرف له مقرا.وحول آلية إصدار "بلاغ التغيب"، أوضح البيان أن إصداره يكون عن طريق تطبيق "أبشر"، محددة مجموعة من الشروط، منها "أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول".وأشارت إلى أنه يمكنه إلغاء البلاغ "خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل، عبر تطبيق أبشر"، مشترطا "ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل".وقال البيان كذلك إن "بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة "الخروج النهائي" خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم"ووضعت المديرية عددا من الشروط لهذا الأمر، منها "ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيبا عن العمل أو خارج المملكة، وأن يخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوما أو أكثر".
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أخبار السعودية اليوم, العمالة

"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة

15:29 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / BILAL QABALAN
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أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تعليمات جديدة تخص تأشيرة الخروج النهائي للعمالة الوافدة.
وحسب بيان أصدرته المديرية ونشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت على المواطنين الذين لديهم عمالة وافدة ضرورة عدم اكتفائهم بمنح المقيمين تأشيرة خروج نهائي، مشددة على ضرورة متابعتهم للعمالة حتى مغادرتهم المملكة.
ولفت البيان إلى إمكانية أن يقوم صاحب العمل بتسجيل "بلاغ تغيب" للعامل الحاصل على تأشيرة خروج، إذا لم يعرف له مقرا.
وحول آلية إصدار "بلاغ التغيب"، أوضح البيان أن إصداره يكون عن طريق تطبيق "أبشر"، محددة مجموعة من الشروط، منها "أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول".
وأشارت إلى أنه يمكنه إلغاء البلاغ "خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل، عبر تطبيق أبشر"، مشترطا "ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل".
وقال البيان كذلك إن "بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة "الخروج النهائي" خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم"
ووضعت المديرية عددا من الشروط لهذا الأمر، منها "ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيبا عن العمل أو خارج المملكة، وأن يخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوما أو أكثر".
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