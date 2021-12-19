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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الخارجية-الألمانية-من-حق-الشعب-السوداني-أن-يعبر-عن-رأيه-1054336170.html
الخارجية الألمانية: من حق الشعب السوداني أن يعبر عن رأيه
الخارجية الألمانية: من حق الشعب السوداني أن يعبر عن رأيه
قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الاحتجاجات والتعبير عن الرأي هي حق للشعب السوداني يجب أن يكون قادرا على ممارسته بأمان. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:25+0000
2021-12-19T12:25+0000
2021-12-19T12:25+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينيس كوميتات، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، تزامنا مع الإعلان عن احتجاجات جديدة في السودان.وكتب كوميتات: "قبل 3 سنوات دافع الشعب السوداني عن الحرية والسلام والعدالة"، مضيفا: "واليوم أيضا يجب أن يكون الشعب السوداني قادرا على ممارسة حقه في الاحتجاج والتعبير عن رأيه بأمان".وأعلنت قوى سودانية مختلفة عن خروج مظاهرات في عدة مدن لإحياء الذكرى الـ 3 للاحتجاجات التي تحولت إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.وأغلقت قوات الأمن السودانية الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم تحسبا لمحاولة المحتجي التحرك نحو المقار الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قوات-الأمن-السودانية-تغلق-الطرق-والجسور-الرئيسية-في-العاصمة-تحسبا-للاحتجاجات-1054330417.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الخارجية الألمانية: من حق الشعب السوداني أن يعبر عن رأيه
قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الاحتجاجات والتعبير عن الرأي هي حق للشعب السوداني يجب أن يكون قادرا على ممارسته بأمان.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينيس كوميتات، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، تزامنا مع الإعلان عن
احتجاجات جديدة في السودان
.
وكتب كوميتات: "قبل 3 سنوات دافع الشعب السوداني عن الحرية والسلام والعدالة"، مضيفا: "واليوم أيضا يجب أن يكون الشعب السوداني قادرا على ممارسة حقه في الاحتجاج والتعبير عن رأيه بأمان".
وأعلنت قوى سودانية مختلفة عن خروج مظاهرات في عدة مدن لإحياء الذكرى الـ 3 للاحتجاجات التي تحولت إلى
انتفاضة شعبية
أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وأغلقت قوات الأمن
السودانية الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم تحسبا لمحاولة المحتجي التحرك نحو المقار الحكومية.