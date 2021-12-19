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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع-لتفريق-متظاهرين-أمام-القصر-الرئاسي-1054336914.html
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي
قامت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:25+0000
2021-12-19T12:56+0000
أخبار السودان اليوم
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وكانت قوى سودانية قد أعلنت عن مظاهرات في مدن كثيرة في جميع أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أدت إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ورفضا لاتفاق البرهان ـ حمدوك وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.وخطط المحتجون للسير نحو القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، حيث انتشرت بشكل مكثف قوات الأمن بما في ذلك الجيش وقوات الدعم السريع.وحسب "الأناضول"، أطلقت الشرطة القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي.وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، أن الأجهزة الأمنية بدأت في إخلاء الأسواق المجاورة للقصر الرئاسي.كما أفاد مراسلنا، بأن مئات المتظاهرين في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم يتوجهون إلى مقر المجلس التشريعي.وأضاف أن الشرطة استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين قبالة جسر ملك نمر الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري والخرطوم.وصباح اليوم الأحد، قامت القوات السودانية بإغلاق كافة الجسور والطرق الرئيسية، المؤدية إلى المطار ومقرات الجيش، وكذلك معظم الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي بحري وأم درمان عبر نهر النيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/قوات-الأمن-السودانية-تغلق-الطرق-والجسور-الرئيسية-في-العاصمة-تحسبا-للاحتجاجات-1054330417.html
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أخبار السودان اليوم

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي

12:25 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 12:56 GMT 19.12.2021)
© AFP 2021نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021
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قامت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت قوى سودانية قد أعلنت عن مظاهرات في مدن كثيرة في جميع أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أدت إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، ورفضا لاتفاق البرهان ـ حمدوك وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وخطط المحتجون للسير نحو القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، حيث انتشرت بشكل مكثف قوات الأمن بما في ذلك الجيش وقوات الدعم السريع.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
قوات الأمن السودانية تغلق الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة تحسبا للاحتجاجات
10:14 GMT
وحسب "الأناضول"، أطلقت الشرطة القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي.
وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، أن الأجهزة الأمنية بدأت في إخلاء الأسواق المجاورة للقصر الرئاسي.
كما أفاد مراسلنا، بأن مئات المتظاهرين في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم يتوجهون إلى مقر المجلس التشريعي.
وأضاف أن الشرطة استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين قبالة جسر ملك نمر الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري والخرطوم.
وصباح اليوم الأحد، قامت القوات السودانية بإغلاق كافة الجسور والطرق الرئيسية، المؤدية إلى المطار ومقرات الجيش، وكذلك معظم الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي بحري وأم درمان عبر نهر النيل.
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