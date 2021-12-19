الفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا

وكتب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن نتيجة مسحته جاءت "إيجابية"، وطلب من كل اختلط به خلال الفترة الماضية أن يلزم حذره.وأشار شيكو إلى أن ما يمر به حاليا بعد الإصابة أشبه بأعراض التهاب الجيوب الأنفية.وختم الفنان الكوميدي منشوره بالقول لمحبيه: "إن شاء الله أنا تمام".وشكّل شيكو مع أحمد فهمي وهشام ماجد واحدا من أنجح الثلاثيات في السينما المصرية خلال الألفية الثالثة، وحققوا جميعا نجاحات من بطولتهم أفلام مثل "سمير وشهير وبهير"، و"بنات العم"، و"ورقة شفرة".يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أصاب العديد من الفنانين المصريين والعرب، من أبرزهم يسرا والمخرج خالد يوسف والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة السورية جومانا مراد، بينما أودى بحياة فنانين مثل رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبد العزيز.
وشكّل شيكو مع أحمد فهمي وهشام ماجد واحدا من أنجح الثلاثيات في السينما المصرية خلال الألفية الثالثة، وحققوا جميعا نجاحات من بطولتهم أفلام مثل "سمير وشهير وبهير"، و"بنات العم"، و"ورقة شفرة".
يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أصاب العديد من الفنانين المصريين والعرب، من أبرزهم يسرا والمخرج خالد يوسف والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة السورية جومانا مراد، بينما أودى بحياة فنانين مثل رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبد العزيز.