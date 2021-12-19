تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الفنان-المصري-شيكو-يعلن-إصابته-بكورونا-1054340355.html
الفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا
الفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا
قال الفنان المصري، شيكو، اليوم الأحد، إنه أصيب بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:42+0000
2021-12-19T13:42+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/1047571721_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a580337e5f23b22f1585d60a3adfcc73.jpg
وكتب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن نتيجة مسحته جاءت "إيجابية"، وطلب من كل اختلط به خلال الفترة الماضية أن يلزم حذره.وأشار شيكو إلى أن ما يمر به حاليا بعد الإصابة أشبه بأعراض التهاب الجيوب الأنفية.وختم الفنان الكوميدي منشوره بالقول لمحبيه: "إن شاء الله أنا تمام".وشكّل شيكو مع أحمد فهمي وهشام ماجد واحدا من أنجح الثلاثيات في السينما المصرية خلال الألفية الثالثة، وحققوا جميعا نجاحات من بطولتهم أفلام مثل "سمير وشهير وبهير"، و"بنات العم"، و"ورقة شفرة".يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أصاب العديد من الفنانين المصريين والعرب، من أبرزهم يسرا والمخرج خالد يوسف والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة السورية جومانا مراد، بينما أودى بحياة فنانين مثل رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبد العزيز.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/1047571721_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a7be9c6df203e87776aa5352de357082.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

الفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا

13:42 GMT 19.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHرجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني
رجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
رجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
قال الفنان المصري، شيكو، اليوم الأحد، إنه أصيب بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وكتب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن نتيجة مسحته جاءت "إيجابية"، وطلب من كل اختلط به خلال الفترة الماضية أن يلزم حذره.
وأشار شيكو إلى أن ما يمر به حاليا بعد الإصابة أشبه بأعراض التهاب الجيوب الأنفية.
وختم الفنان الكوميدي منشوره بالقول لمحبيه: "إن شاء الله أنا تمام".
وشكّل شيكو مع أحمد فهمي وهشام ماجد واحدا من أنجح الثلاثيات في السينما المصرية خلال الألفية الثالثة، وحققوا جميعا نجاحات من بطولتهم أفلام مثل "سمير وشهير وبهير"، و"بنات العم"، و"ورقة شفرة".
يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أصاب العديد من الفنانين المصريين والعرب، من أبرزهم يسرا والمخرج خالد يوسف والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة السورية جومانا مراد، بينما أودى بحياة فنانين مثل رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبد العزيز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي
14:31 GMTفرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
14:19 GMTالشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب
14:19 GMTكلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
14:15 GMTالأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر
14:10 GMTتهديدات بعصيان مدني... ما انعكاسات تأجيل الانتخابات على الشارع الليبي؟
14:01 GMTالسعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
13:59 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بيروت في زيارة "تضامن"
13:55 GMTقناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
13:53 GMTوزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا
13:47 GMTأمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
13:42 GMTالفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا
13:39 GMTأسرة لاجئ أفغاني في أمريكا مقتول تطالب شركة "أوبر" بتعويض 4 ملايين دولار
13:39 GMT "هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور
13:36 GMTمصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين بتهمة التخابر
13:35 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 100 من مسلحي "أنصار الله" بعمليات في مأرب
13:33 GMTالعراق يغلق معبر ثان يستخدمه الجيش الأمريكي لتصدير النفط المسروق من سوريا
13:24 GMTتونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية