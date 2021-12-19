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https://arabic.sputniknews.com/20211219/بلجيكا-آلاف-يحتجون-على-فرض-الجواز-الصحي-1054354827.html
بلجيكا... آلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي
بلجيكا... آلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي
تظاهر آلاف من المواطنين في بلجيكا اليوم الأحد، وذلك للاحتجاج على فرض الجواز الصحي، الخاص بكوفيد 19. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T21:22+0000
2021-12-19T21:22+0000
2021-12-19T21:20+0000
فيروس كورونا
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وشهدت المظاهرات صدامات بين الشرطة والمحتجين، واعتقال الشرطة لعدد منهم. وبلغ عدد المتظاهرين 3500 شخص حسب الشرطة البلجيكية، والذين خرجوا لرفض فرض وجود الجواز الصحي لدخول المطاعم.ووقعت المظاهرات في الحي الأوروبي، الذي شهد لقاء بين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وقادة أفارقة قبل القمة الأوربية الأفريقية في بروكسيل.ويواصل فيروس كورونا إصابة آلاف من البشر، حيث وصلت الإصابات في بلجيكا إلى 10 آلاف إصابة يوميا.ويبلغ عدد سكان بلجيكا 11.7 مليون منذ بدء الجائحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
بلجيكا... آلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي
تظاهر آلاف من المواطنين في بلجيكا اليوم الأحد، وذلك للاحتجاج على فرض الجواز الصحي، الخاص بكوفيد 19.
وشهدت المظاهرات صدامات بين الشرطة والمحتجين، واعتقال الشرطة لعدد منهم.
وبلغ عدد المتظاهرين 3500 شخص حسب الشرطة البلجيكية، والذين خرجوا لرفض فرض وجود الجواز الصحي لدخول المطاعم.
ووقعت المظاهرات في الحي الأوروبي، الذي شهد لقاء بين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وقادة أفارقة قبل القمة الأوربية الأفريقية في بروكسيل.
ويواصل
فيروس كورونا
إصابة آلاف من البشر، حيث وصلت الإصابات في بلجيكا إلى 10 آلاف إصابة يوميا.
ويبلغ عدد سكان بلجيكا 11.7 مليون منذ بدء الجائحة.