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https://arabic.sputniknews.com/20211219/عقار-روسي-جديد-يمنع-تكاثر-فيروس-كورونا-1054345812.html
عقار روسي جديد يمنع تكاثر فيروس كورونا
عقار روسي جديد يمنع تكاثر فيروس كورونا
قال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غاماليا)، اليوم الأحد، إن التجارب السريرية لعقار روسي من شأنه أن يمنع تكاثر... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:08+0000
2021-12-19T16:08+0000
روسيا
العالم
فيروس كورونا
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بيتروبافلوفسك – كامتشاتسكي - سبوتنيك. وقال غينتسبيرغ، في تصريح اليوم لقناة "روسيا 1"، إن "الدواء الثاني، الذي ستبدأ تجاربه السريرية، كما أعتقد، في النصف الثاني من عام 2022، هو مركب كيميائي جزيئي صغير، والذي سيعمل على منع تكاثر الفيروس في المرضى الذين هم بالفعل في مراحل خطيرة من المرض".من جهة ثانية، بين غينتسبيرغ أن العقار الثالث، والذي يحمل اسم فتورتيازينون، والذي سيمنع المضاعفات البكتيرية الشديدة بين المرضى، يخضع حاليا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية.يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس / آب 2020، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.وكان ألكسندر غينتسبيرغ، قد أعلن في 14 ديسمبر / كانون الأول، عن البدء بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" المعدل ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/مركز-غاماليا-الروسي-يطور-لقاح--sputnik-v-ضد-سلالة-أوميكرون-الجديدة-1053921754.html
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الفرع-الأوروبي-للصحة-العالمية-لا-يستبعد-الموافقة-على-لقاح-سبوتنيك-v-بداية-العام-المقبل-1054222960.html
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روسيا, العالم, فيروس كورونا

عقار روسي جديد يمنع تكاثر فيروس كورونا

16:08 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورألكسندر غينسبرغ.. رئيس مركز غامالي
ألكسندر غينسبرغ.. رئيس مركز غامالي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غاماليا)، اليوم الأحد، إن التجارب السريرية لعقار روسي من شأنه أن يمنع تكاثر فيروس كورونا، من المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام المقبل.
بيتروبافلوفسك – كامتشاتسكي - سبوتنيك. وقال غينتسبيرغ، في تصريح اليوم لقناة "روسيا 1"، إن "الدواء الثاني، الذي ستبدأ تجاربه السريرية، كما أعتقد، في النصف الثاني من عام 2022، هو مركب كيميائي جزيئي صغير، والذي سيعمل على منع تكاثر الفيروس في المرضى الذين هم بالفعل في مراحل خطيرة من المرض".

من جهة ثانية، بين غينتسبيرغ أن العقار الثالث، والذي يحمل اسم فتورتيازينون، والذي سيمنع المضاعفات البكتيرية الشديدة بين المرضى، يخضع حاليا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
مركز "غاماليا" الروسي يطور لقاح " سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" الجديدة
14 ديسمبر, 11:46 GMT

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس / آب 2020، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.
سوريا - كورونا.. لقاح سبوتنيك V يجري في دماء السوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
الفرع الأوروبي للصحة العالمية لا يستبعد الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V" بداية العام المقبل
16 ديسمبر, 13:12 GMT
وكان ألكسندر غينتسبيرغ، قد أعلن في 14 ديسمبر / كانون الأول، عن البدء بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" المعدل ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
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