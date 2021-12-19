رجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه

وأضافت أن "زوجها طلب وضع تاريخ 01/01/2019 نسبة لتاريخ زفافهم بالأرقام الرومانية، ولكن يبدو أن التواصل بين حرفي الوشم وزوجها لم يكن واضحا حيث أنه وضع له وشم بتاريخ عليه الرقم 11.919".وأوضحت: "بينما انا قد وضعت أحرفه الأولى على الإصبع الذي وضعت فيه خاتم الزواج".وشاركت آشلي المقطع مع معجبيها عبر الإنترنت وقالت ساخرًة: "كنت أعلم أنه كان يجب علي أن أبحث عن تاريخ زواجنا على غوغل كي يفهم".في المقطع ، قالت آشلي: "كان من المفترض أن يكتب موعد زفافنا بالأرقام الرومانية على ذراعه، تزوجنا في 1 يناير 2019، لكن بدلاً من ذلك، حصل على 11919".وتمت مشاهدة الفيديو الآن أكثر من مليوني مرة، وجذب آلاف التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.وقال أحدهم: "أريد رسم وشم لنا بالأرقام الرومانية لكنني مرعوب من حدوث ذلك".وأضافت متابعة: "كان من المفترض أن يحصل زوجي على وشم موعد زفافنا (2.23.19)، واتضح أنه بالفعل حصل على التاريخ الصحيح (أي أنه لم يخطئ في توقع القارئ للتعليق).بينما قال آخر: "حصلت على تاريخ ميلاد بناتي بالأرقام الرومانية وتحققت مليون مرة من قبل لأتأكد من صحته".