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https://arabic.sputniknews.com/20211219/رجل-يفاجئ-زوجته-بوشم-تاريخ-خاطئ-ليوم-زواجهم-على-ذراعه-1054345025.html
رجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه
رجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه
قالت الفتاة آشلي كارليفاتو عبر حسابها على "تيك توك"، إن "زوجها أراد أن يفعل شيئًا لطيفًا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، لذلك ذهب للحصول على وشم... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T15:45+0000
2021-12-19T15:46+0000
العالم
وشم
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وأضافت أن "زوجها طلب وضع تاريخ 01/01/2019 نسبة لتاريخ زفافهم بالأرقام الرومانية، ولكن يبدو أن التواصل بين حرفي الوشم وزوجها لم يكن واضحا حيث أنه وضع له وشم بتاريخ عليه الرقم 11.919".وأوضحت: "بينما انا قد وضعت أحرفه الأولى على الإصبع الذي وضعت فيه خاتم الزواج".وشاركت آشلي المقطع مع معجبيها عبر الإنترنت وقالت ساخرًة: "كنت أعلم أنه كان يجب علي أن أبحث عن تاريخ زواجنا على غوغل كي يفهم".في المقطع ، قالت آشلي: "كان من المفترض أن يكتب موعد زفافنا بالأرقام الرومانية على ذراعه، تزوجنا في 1 يناير 2019، لكن بدلاً من ذلك، حصل على 11919".وتمت مشاهدة الفيديو الآن أكثر من مليوني مرة، وجذب آلاف التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.وقال أحدهم: "أريد رسم وشم لنا بالأرقام الرومانية لكنني مرعوب من حدوث ذلك".وأضافت متابعة: "كان من المفترض أن يحصل زوجي على وشم موعد زفافنا (2.23.19)، واتضح أنه بالفعل حصل على التاريخ الصحيح (أي أنه لم يخطئ في توقع القارئ للتعليق).بينما قال آخر: "حصلت على تاريخ ميلاد بناتي بالأرقام الرومانية وتحققت مليون مرة من قبل لأتأكد من صحته".
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العالم, وشم

رجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه

15:45 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 15:46 GMT 19.12.2021)
CC0 / pixabay / خاتم الزواج
خاتم الزواج - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
CC0 / pixabay /
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قالت الفتاة آشلي كارليفاتو عبر حسابها على "تيك توك"، إن "زوجها أراد أن يفعل شيئًا لطيفًا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، لذلك ذهب للحصول على وشم لموعد زفافهما على ذراعه".
وأضافت أن "زوجها طلب وضع تاريخ 01/01/2019 نسبة لتاريخ زفافهم بالأرقام الرومانية، ولكن يبدو أن التواصل بين حرفي الوشم وزوجها لم يكن واضحا حيث أنه وضع له وشم بتاريخ عليه الرقم 11.919".
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وأوضحت: "بينما انا قد وضعت أحرفه الأولى على الإصبع الذي وضعت فيه خاتم الزواج".
وشاركت آشلي المقطع مع معجبيها عبر الإنترنت وقالت ساخرًة: "كنت أعلم أنه كان يجب علي أن أبحث عن تاريخ زواجنا على غوغل كي يفهم".
 
في المقطع ، قالت آشلي: "كان من المفترض أن يكتب موعد زفافنا بالأرقام الرومانية على ذراعه، تزوجنا في 1 يناير 2019، لكن بدلاً من ذلك، حصل على 11919".
وتمت مشاهدة الفيديو الآن أكثر من مليوني مرة، وجذب آلاف التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أحدهم: "أريد رسم وشم لنا بالأرقام الرومانية لكنني مرعوب من حدوث ذلك".
وأضافت متابعة: "كان من المفترض أن يحصل زوجي على وشم موعد زفافنا (2.23.19)، واتضح أنه بالفعل حصل على التاريخ الصحيح (أي أنه لم يخطئ في توقع القارئ للتعليق).
بينما قال آخر: "حصلت على تاريخ ميلاد بناتي بالأرقام الرومانية وتحققت مليون مرة من قبل لأتأكد من صحته".
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