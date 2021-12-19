https://arabic.sputniknews.com/20211219/رجل-يفاجئ-زوجته-بوشم-تاريخ-خاطئ-ليوم-زواجهم-على-ذراعه-1054345025.html

رجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه

رجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه

قالت الفتاة آشلي كارليفاتو عبر حسابها على "تيك توك"، إن "زوجها أراد أن يفعل شيئًا لطيفًا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، لذلك ذهب للحصول على وشم... 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T15:45+0000

2021-12-19T15:45+0000

2021-12-19T15:46+0000

العالم

وشم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103752/92/1037529219_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_68b73d5d9ad4655d523270b640d786a5.jpg

وأضافت أن "زوجها طلب وضع تاريخ 01/01/2019 نسبة لتاريخ زفافهم بالأرقام الرومانية، ولكن يبدو أن التواصل بين حرفي الوشم وزوجها لم يكن واضحا حيث أنه وضع له وشم بتاريخ عليه الرقم 11.919".وأوضحت: "بينما انا قد وضعت أحرفه الأولى على الإصبع الذي وضعت فيه خاتم الزواج".وشاركت آشلي المقطع مع معجبيها عبر الإنترنت وقالت ساخرًة: "كنت أعلم أنه كان يجب علي أن أبحث عن تاريخ زواجنا على غوغل كي يفهم".في المقطع ، قالت آشلي: "كان من المفترض أن يكتب موعد زفافنا بالأرقام الرومانية على ذراعه، تزوجنا في 1 يناير 2019، لكن بدلاً من ذلك، حصل على 11919".وتمت مشاهدة الفيديو الآن أكثر من مليوني مرة، وجذب آلاف التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.وقال أحدهم: "أريد رسم وشم لنا بالأرقام الرومانية لكنني مرعوب من حدوث ذلك".وأضافت متابعة: "كان من المفترض أن يحصل زوجي على وشم موعد زفافنا (2.23.19)، واتضح أنه بالفعل حصل على التاريخ الصحيح (أي أنه لم يخطئ في توقع القارئ للتعليق).بينما قال آخر: "حصلت على تاريخ ميلاد بناتي بالأرقام الرومانية وتحققت مليون مرة من قبل لأتأكد من صحته".

https://arabic.sputniknews.com/20211213/فيديو-يظهر-تمساحا-يتحول-لـصاروخ-في-معركة-أرض--جو-مع-الخفافيش-1053905799.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, وشم