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https://arabic.sputniknews.com/20211219/عبد-اللهيان-يكشف-طريق-الحل-لقضية-أفغانستان-لدى-وصوله-إسلام-آباد-1054324722.html
عبد اللهيان يكشف طريق الحل لقضية أفغانستان.. لدى وصوله إسلام آباد
عبد اللهيان يكشف طريق الحل لقضية أفغانستان.. لدى وصوله إسلام آباد
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع القوميات، ستساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني ​​في هذا... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T06:39+0000
2021-12-19T06:39+0000
أخبار أفغانستان اليوم
التعاون الإسلامي
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت لدى وصوله إلى أفغانستان، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، اليوم، بهدف مراجعة الأزمات الخطيرة في المنطقة.وأكد الوزير الإيراني أن بلاده ستعلن مواقفها بصراحة من مستقبل أفغانستان في هذا المؤتمر، مجددا مواصلة إيران العمل من أجل تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل الجماعات العرقية في أفغانستان، وتشجيع جميع الأطراف على تحقيق هذا الهدف المهم.وعزا عبد اللهيان تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان إلى إرساء الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، بدعوى أن الشعب الأفغاني في وضع صعب ويحتاج إلى الكثير من المساعدة.وأشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنه بالتوازي مع القمة، ستجرى محادثات ثنائية مع بعض كبار المسؤولين.وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لا يشمل مسألة الاعتراف بحكومة طالبان (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية).وأكد قريشي على "ضرورة دعم المجتمع الدولي للأفغان وسط اندلاع أزمة إنسانية حادة، وهناك مخاوف أن 97 بالمئة من الأفغان قد يصلون إلى تحت خط الفقر في حلول منتصف عام 2022 المقبل".وقررت الحكومة الباكستانية تشديد إجراءات الأمن حول المطار الدولي للعاصمة إسلام آباد وطول الطريق المؤدي إلى المنطقة الحمراء ابتداء من المطار، وتجرى مشاورات بين مختلف الدوائر والوزارات المعنية حول ضرورة إغلاق خدمة الهواتف النقالة خلال يومي 18 – 19 ديسمبر/ كانون الأول ومراعاة إجازة خاصة في العاصمة يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر ليساعد ذلك في ترتيب مغادرة الضيوف.
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أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم, التعاون الإسلامي, إيران

عبد اللهيان يكشف طريق الحل لقضية أفغانستان.. لدى وصوله إسلام آباد

06:39 GMT 19.12.2021
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Halij.net
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع القوميات، ستساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني ​​في هذا البلد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت لدى وصوله إلى أفغانستان، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، اليوم، بهدف مراجعة الأزمات الخطيرة في المنطقة.
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وأكد الوزير الإيراني أن بلاده ستعلن مواقفها بصراحة من مستقبل أفغانستان في هذا المؤتمر، مجددا مواصلة إيران العمل من أجل تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل الجماعات العرقية في أفغانستان، وتشجيع جميع الأطراف على تحقيق هذا الهدف المهم.
وعزا عبد اللهيان تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان إلى إرساء الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، بدعوى أن الشعب الأفغاني في وضع صعب ويحتاج إلى الكثير من المساعدة.
وأشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنه بالتوازي مع القمة، ستجرى محادثات ثنائية مع بعض كبار المسؤولين.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لا يشمل مسألة الاعتراف بحكومة طالبان (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية).
وأكد قريشي على "ضرورة دعم المجتمع الدولي للأفغان وسط اندلاع أزمة إنسانية حادة، وهناك مخاوف أن 97 بالمئة من الأفغان قد يصلون إلى تحت خط الفقر في حلول منتصف عام 2022 المقبل".
وقررت الحكومة الباكستانية تشديد إجراءات الأمن حول المطار الدولي للعاصمة إسلام آباد وطول الطريق المؤدي إلى المنطقة الحمراء ابتداء من المطار، وتجرى مشاورات بين مختلف الدوائر والوزارات المعنية حول ضرورة إغلاق خدمة الهواتف النقالة خلال يومي 18 – 19 ديسمبر/ كانون الأول ومراعاة إجازة خاصة في العاصمة يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر ليساعد ذلك في ترتيب مغادرة الضيوف.
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