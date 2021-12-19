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عبير موسي: نقوم بالضغط من أجل ألا تقع تونس في نفق مظلم
عبير موسي: نقوم بالضغط من أجل ألا تقع تونس في نفق مظلم
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن اعتصامهم متواصل في تونس، للتعريف بثورة التنوير من أجل توفير المعلومة للشعب من مصدرها. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:05+0000
2021-12-19T16:05+0000
أخبار تونس اليوم
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وتابعت موسي خلال احتفال الحزب اليوم الثلاثاء بالذكرى الأولى لإطلاق مبادرة "ثورة التنوير"، أنهم في الحزب يقومون بدور الضغط "حتى لا يقع الشعب التونسي في نفق مظلم مرة أخرى"، حسب موقع نسمة التونسي..واعتبرت موسي أنه لا بد من حل البرلمان والوصول إلى انتخابات تشريعية خالية من المال الفاسد والأجنبي على حد تعبيرها.وأشارت إلى مواصلة العمل هي وحزبها من موقعهم كمعارضة للدفاع عن تونس كدولة مدنية وديمقراطية وحديثة.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-الجيش-التونسي-يتدخل-لحماية-المنشآت-بالقصرين-إثر-اشتباكات--1054325706.html
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أخبار تونس اليوم

عبير موسي: نقوم بالضغط من أجل ألا تقع تونس في نفق مظلم

16:05 GMT 19.12.2021
© Photo / Abeer Musaعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس
عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo / Abeer Musa
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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن اعتصامهم متواصل في تونس، للتعريف بثورة التنوير من أجل توفير المعلومة للشعب من مصدرها.
وتابعت موسي خلال احتفال الحزب اليوم الثلاثاء بالذكرى الأولى لإطلاق مبادرة "ثورة التنوير"، أنهم في الحزب يقومون بدور الضغط "حتى لا يقع الشعب التونسي في نفق مظلم مرة أخرى"، حسب موقع نسمة التونسي.
اشتباكات في محافظة القصرين تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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07:19 GMT
.واعتبرت موسي أنه لا بد من حل البرلمان والوصول إلى انتخابات تشريعية خالية من المال الفاسد والأجنبي على حد تعبيرها.
وأشارت إلى مواصلة العمل هي وحزبها من موقعهم كمعارضة للدفاع عن تونس كدولة مدنية وديمقراطية وحديثة.
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