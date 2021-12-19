تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/مجلس-النواب-الليبي-يحسم-الجدل-بشأن-إعلان-تأجيل-الانتخابات-من-عدمها-1054349693.html
مجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها
مجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها
أكد مجلس النواب الليبي، أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أن المفوضية هي من تعلن... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T17:40+0000
2021-12-19T17:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_612:0:4253:2048_1920x0_80_0_0_1ef5738a23dafc5a75b934cd01e77a26.jpg
وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح افحيمة، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية، هما من حددا موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، بعد أن ضمنت المفوضية مقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ.وأضاف أن "البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات، بل سيجتمع بتاريخ 24 ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها للليبيين، بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها".وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قالت إنها التقت بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، والبرلمانيين المسجلين.وكتبت وليامز في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين الذين التقيت بهم حتى الآن، أتيحت لي الفرصة للقاء عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين - في طرابلس ومصراتة وبنغازي".وأضافت في تغريدة أخرى: "وأنوي مقابلة المزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المُضي قدماً".وفي وقت سابق، أمس السبت، أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، التقى بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني ويليامز.وأشارت الوكالة إلى أنه جرىَ خلال اللقاء "مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي وخاصةً ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول إلى استقرار ليبيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050760529_1067:0:3798:2048_1920x0_80_0_0_efd7753d5f11d53357b121e2be954f4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

مجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها

17:40 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
أكد مجلس النواب الليبي، أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أن المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها.
وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح افحيمة، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية، هما من حددا موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، بعد أن ضمنت المفوضية مقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ.
وأضاف أن "البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات، بل سيجتمع بتاريخ 24 ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها للليبيين، بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها".
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قالت إنها التقت بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، والبرلمانيين المسجلين.
وكتبت وليامز في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين الذين التقيت بهم حتى الآن، أتيحت لي الفرصة للقاء عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين - في طرابلس ومصراتة وبنغازي".
وأضافت في تغريدة أخرى: "وأنوي مقابلة المزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المُضي قدماً".
وبحسب الصور التي أرفقتها وليامز، مع التغريدات، فمن بين من التقتهم كان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، وفتحي بشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني.
وفي وقت سابق، أمس السبت، أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، التقى بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني ويليامز.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرىَ خلال اللقاء "مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي وخاصةً ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول إلى استقرار ليبيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:40 GMTمجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها
17:38 GMTمركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
17:36 GMTوصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان
17:35 GMTلماذا تشرب النساء الكحول أكثر من الرجال؟... دراسة تجيب
17:28 GMTإيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
17:14 GMTعون يبلغ غوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية
16:53 GMTمصرع 8 أشخاص في حادث سير شمالي نيجيريا
16:52 GMTعون: أكدت لغوتيريش إدانتنا لانتهاكات إسرائيل واستخدامها أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا
16:50 GMTمسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
16:48 GMTمقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس
16:46 GMTتوجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
16:45 GMTبنحو مليار دولار.. مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت
16:43 GMTإجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
16:43 GMT"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
16:41 GMTوزير لبناني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلاد خلال ساعات أو أيام
16:35 GMTالإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21
16:33 GMTفيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
16:30 GMTفيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
16:30 GMT"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
16:28 GMTمنح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة