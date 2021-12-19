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https://arabic.sputniknews.com/20211219/مصرع-ممثلة-يابانية-شهيرة-في-ظروف-غامضة-1054333760.html
مصرع ممثلة يابانية شهيرة في ظروف غامضة
مصرع ممثلة يابانية شهيرة في ظروف غامضة
لقيت الممثلة اليابانية، سايكا كاندا، مصرعها في ظروف غامضة إثر سقوطها من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق التي كانت تقيم بها. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:28+0000
2021-12-19T11:28+0000
2021-12-19T11:28+0000
مجتمع
اليابان
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ذكرت ذلك صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن كاندا سقطت من غرفتها في فندق سابورو شمالي اليابان، بينما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع أمس السبت، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها في منطقة مفتوحة أسفل الفندق المكون من 22 طابق وتم الإعلان عن مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.وكانت كاندا، الممثلة والمغنية اليابانية الشهيرة، وقبل وفاتها عن 35 عاما، من المفترض أن تشارك في مسرحية تحمل اسم "ماي فير ليدي"، أمس، لكنها حضرت البروفة الفنية يوم الجمعة فقط.يذكر أن سايكا كاندا، نالت شهرة كبيرة بعدما شاركت في دبلجة الأداء الصوتي للنسخة اليابانية من فيلم الرسوم المتحركة "فروزن".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, اليابان
مصرع ممثلة يابانية شهيرة في ظروف غامضة
لقيت الممثلة اليابانية، سايكا كاندا، مصرعها في ظروف غامضة إثر سقوطها من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق التي كانت تقيم بها.
ذكرت ذلك صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن كاندا
سقطت من غرفتها
في فندق سابورو شمالي اليابان، بينما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع أمس السبت، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها في منطقة مفتوحة أسفل الفندق المكون من 22 طابق وتم الإعلان عن مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.
وكانت كاندا، الممثلة والمغنية اليابانية الشهيرة، وقبل وفاتها عن 35 عاما، من المفترض أن
تشارك في مسرحية
تحمل اسم "ماي فير ليدي"، أمس، لكنها حضرت البروفة الفنية يوم الجمعة فقط.
يذكر أن سايكا كاندا، نالت شهرة كبيرة بعدما شاركت في دبلجة الأداء الصوتي للنسخة اليابانية من فيلم الرسوم المتحركة "فروزن".