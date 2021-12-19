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https://arabic.sputniknews.com/20211219/مقتل-وإصابة-12-شخصا-إثر-انهيار-جسر-وسط-الصين-1054323510.html
مقتل وإصابة 12 شخصا إثر انهيار جسر وسط الصين
مقتل وإصابة 12 شخصا إثر انهيار جسر وسط الصين
قضى أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون إثر انهيار جسر منحدر في مدينة أتشو بمقاطعة هوبي بوسط الصين، بعد ظهر يوم السبت. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T04:27+0000
2021-12-19T04:28+0000
الصين
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قال مسؤولون في قطاعي النقل والشرطة بالمقاطعة، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 3:36 مساء يوم السبت، عندما انهار جزء من الجسر المنحدر الممتد عبر طريق سريع.وكان هناك عدد غير معلوم من الأشخاص يعملون على الجسر عندما وقع الحادث.وأظهر تحقيق أولي أن شاحنة ذات حمولة زائدة يبلغ وزنها 198 طنا انفصلت إلى قطعتين عند سقوطها، ما أدى إلى سقوط مركبتين أخريين معها، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وهرع حاكم المقاطعة ونائبه إلى موقع الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ، بينما يواصل ضباط شرطة المرور ورجال الإطفاء القيام بأعمال الإغاثة الطارئة.ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/زلزال-قوي-يضرب-مقاطعة-تشينغهاي-غربي-الصين-1054322964.html
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الصين

مقتل وإصابة 12 شخصا إثر انهيار جسر وسط الصين

04:27 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 04:28 GMT 19.12.2021)
© AP Photo / Kin Cheungصورة أرشيفية لجسر في الصين
صورة أرشيفية لجسر في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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قضى أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون إثر انهيار جسر منحدر في مدينة أتشو بمقاطعة هوبي بوسط الصين، بعد ظهر يوم السبت.
قال مسؤولون في قطاعي النقل والشرطة بالمقاطعة، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 3:36 مساء يوم السبت، عندما انهار جزء من الجسر المنحدر الممتد عبر طريق سريع.
وسقطت ثلاث شاحنات كانت على الجسر وتحطمت سيارة تحت الجسر المنهار الذي كان يحمله عمود واحد، ما أدى إلى إغلاق حركة المرور في الاتجاهين على الطريق السريع.
وكان هناك عدد غير معلوم من الأشخاص يعملون على الجسر عندما وقع الحادث.
وأظهر تحقيق أولي أن شاحنة ذات حمولة زائدة يبلغ وزنها 198 طنا انفصلت إلى قطعتين عند سقوطها، ما أدى إلى سقوط مركبتين أخريين معها، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
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وهرع حاكم المقاطعة ونائبه إلى موقع الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ، بينما يواصل ضباط شرطة المرور ورجال الإطفاء القيام بأعمال الإغاثة الطارئة.
ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.
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