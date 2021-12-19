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https://arabic.sputniknews.com/20211219/وكالة-لاعبة-التنس-الصينية-بينغ-شواي-تظهر-في-لقطات-جديدة-لم-يتم-التحقق-منها-بعد-أنباء-اختفائها-1054329323.html
وكالة: لاعبة التنس الصينية بينغ شواي تظهر في لقطات جديدة "لم يتم التحقق منها" بعد أنباء اختفائها
وكالة: لاعبة التنس الصينية بينغ شواي تظهر في لقطات جديدة "لم يتم التحقق منها" بعد أنباء اختفائها
نشرت صحفية تابعة للحكومة الصينية، اليوم الأحد، لقطات جديدة للاعبة التنس ‏الصينية، بينغ شواي، مع استمرار القلق الدولي عليها، بعد أنباء اختفائها إثر اتهامها نائب... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:45+0000
2021-12-19T09:45+0000
العالم
الصين
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وقامت مراسلة صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، تشينغتشينغ تشين، بنشر الفيديو عبر حسابها على موقع "تويتر"، والذي تظهر فيه بينغ شواي وهي تتحدث مع نجمة كرة السلة الصينية، ياو مينغ، لكن ذكرت وكالة "فرانس برس" أن اللقطات لم يتم التحقق منها.وقالت تشين إن الفيديو أرسله لها "صديق"، وأنه جرى تصويره في مناسبة للترويج للتزلج الريفي على الثلج في شانغهاي.ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 7 ثوان لاعب التنس وهي تبتسم وتستمع، بينما تتحدث ياو مينغ لها بشكل غير واضح.كما نشرت الصحفية الصينية صورة لبينغ شواي مع ياو وشخصيتين رياضيتين صينيتين أخريين، هما بطل الشراع الأولمبي، شو ليجيا، ولاعب تنس الطاولة المتقاعد، وانغ لي تشين.وكانت بينغ شواي، وهي بطلة سابقة في بطولة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للزوجي، انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتطلق مزاعم أن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي - وهو في السبعينيات من عمره - أجبرها على ممارسة الجنس خلال علاقة متقطعة امتدت لعدة سنوات.وتم حذف رسالة شواي سريعا من شبكة الإنترنت الصينية، ولكن ليس قبل أن يتم نشر لقطات شاشة على موقع "تويتر"، وهو ما أثار غضبا عالميا.ودعا اتحاد التنس النسائي إلى التحقيق في مزاعم بينغ شواي بشكل كامل يتسم بالشفافية.وأعلنت الهيئة الرياضية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستعلق جميع البطولات في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بسبب مخاوف بشأن سلامة بينغ شواي.وكانت وسائل الإعلام الحكومية نشرت في وقت سابق صورا أخرى لبينغ شواي في إحدى بطولات التنس في بكين، بالإضافة إلى لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني يُزعم أن اللاعب كتبها يقول فيها "كل شيء على ما يرام".كما شاركت بينغ شواي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في مكالمة فيديو مدتها 30 دقيقة مع توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لكن اتحاد لاعبات التنس المحترفات وزملائه لاعبي التنس استمروا في المطالبة بمزيد من الشفافية من بكين بشأن مكان وجود شواي.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/الصين-الجدل-الدائر-بشأن-اختفاء-لاعبة-التنس-بينغ-شواي-تم-تضخيمه-بشكل-خبيث-1052427970.html
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العالم, الصين

وكالة: لاعبة التنس الصينية بينغ شواي تظهر في لقطات جديدة "لم يتم التحقق منها" بعد أنباء اختفائها

09:45 GMT 19.12.2021
© REUTERS / Damir Sagoljلاعبة التنس الصينية، بينغ شواي
لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي
© REUTERS / Damir Sagolj
تابعنا عبر
نشرت صحفية تابعة للحكومة الصينية، اليوم الأحد، لقطات جديدة للاعبة التنس ‏الصينية، بينغ شواي، مع استمرار القلق الدولي عليها، بعد أنباء اختفائها إثر اتهامها نائب رئيس الوزراء ‏السابق بإجبارها على ممارسة علاقة جنسية معه.‏
وقامت مراسلة صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، تشينغتشينغ تشين، بنشر الفيديو عبر حسابها على موقع "تويتر"، والذي تظهر فيه بينغ شواي وهي تتحدث مع نجمة كرة السلة الصينية، ياو مينغ، لكن ذكرت وكالة "فرانس برس" أن اللقطات لم يتم التحقق منها.
وقالت تشين إن الفيديو أرسله لها "صديق"، وأنه جرى تصويره في مناسبة للترويج للتزلج الريفي على الثلج في شانغهاي.
ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 7 ثوان لاعب التنس وهي تبتسم وتستمع، بينما تتحدث ياو مينغ لها بشكل غير واضح.
كما نشرت الصحفية الصينية صورة لبينغ شواي مع ياو وشخصيتين رياضيتين صينيتين أخريين، هما بطل الشراع الأولمبي، شو ليجيا، ولاعب تنس الطاولة المتقاعد، وانغ لي تشين.
وكانت بينغ شواي، وهي بطلة سابقة في بطولة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للزوجي، انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتطلق مزاعم أن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي - وهو في السبعينيات من عمره - أجبرها على ممارسة الجنس خلال علاقة متقطعة امتدت لعدة سنوات.
وتم حذف رسالة شواي سريعا من شبكة الإنترنت الصينية، ولكن ليس قبل أن يتم نشر لقطات شاشة على موقع "تويتر"، وهو ما أثار غضبا عالميا.
ودعا اتحاد التنس النسائي إلى التحقيق في مزاعم بينغ شواي بشكل كامل يتسم بالشفافية.
وأعلنت الهيئة الرياضية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستعلق جميع البطولات في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بسبب مخاوف بشأن سلامة بينغ شواي.
لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي، توقع كرات تنس كبيرة الحجم في حفل افتتاح نهائي فيلا كيدز تنس جونيور في بكين، في أول ظهور لها بعد حادث اختفائها، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
الصين: الجدل الدائر بشأن اختفاء لاعبة التنس بينغ شواي تم تضخيمه "بشكل خبيث"‏
23 نوفمبر, 12:09 GMT
وكانت وسائل الإعلام الحكومية نشرت في وقت سابق صورا أخرى لبينغ شواي في إحدى بطولات التنس في بكين، بالإضافة إلى لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني يُزعم أن اللاعب كتبها يقول فيها "كل شيء على ما يرام".
كما شاركت بينغ شواي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في مكالمة فيديو مدتها 30 دقيقة مع توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لكن اتحاد لاعبات التنس المحترفات وزملائه لاعبي التنس استمروا في المطالبة بمزيد من الشفافية من بكين بشأن مكان وجود شواي.
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