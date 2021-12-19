https://arabic.sputniknews.com/20211219/وكالة-لاعبة-التنس-الصينية-بينغ-شواي-تظهر-في-لقطات-جديدة-لم-يتم-التحقق-منها-بعد-أنباء-اختفائها-1054329323.html

وكالة: لاعبة التنس الصينية بينغ شواي تظهر في لقطات جديدة "لم يتم التحقق منها" بعد أنباء اختفائها

وكالة: لاعبة التنس الصينية بينغ شواي تظهر في لقطات جديدة "لم يتم التحقق منها" بعد أنباء اختفائها

نشرت صحفية تابعة للحكومة الصينية، اليوم الأحد، لقطات جديدة للاعبة التنس ‏الصينية، بينغ شواي، مع استمرار القلق الدولي عليها، بعد أنباء اختفائها إثر اتهامها نائب... 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T09:45+0000

2021-12-19T09:45+0000

2021-12-19T09:45+0000

العالم

الصين

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وقامت مراسلة صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، تشينغتشينغ تشين، بنشر الفيديو عبر حسابها على موقع "تويتر"، والذي تظهر فيه بينغ شواي وهي تتحدث مع نجمة كرة السلة الصينية، ياو مينغ، لكن ذكرت وكالة "فرانس برس" أن اللقطات لم يتم التحقق منها.وقالت تشين إن الفيديو أرسله لها "صديق"، وأنه جرى تصويره في مناسبة للترويج للتزلج الريفي على الثلج في شانغهاي.ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 7 ثوان لاعب التنس وهي تبتسم وتستمع، بينما تتحدث ياو مينغ لها بشكل غير واضح.كما نشرت الصحفية الصينية صورة لبينغ شواي مع ياو وشخصيتين رياضيتين صينيتين أخريين، هما بطل الشراع الأولمبي، شو ليجيا، ولاعب تنس الطاولة المتقاعد، وانغ لي تشين.وكانت بينغ شواي، وهي بطلة سابقة في بطولة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للزوجي، انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتطلق مزاعم أن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي - وهو في السبعينيات من عمره - أجبرها على ممارسة الجنس خلال علاقة متقطعة امتدت لعدة سنوات.وتم حذف رسالة شواي سريعا من شبكة الإنترنت الصينية، ولكن ليس قبل أن يتم نشر لقطات شاشة على موقع "تويتر"، وهو ما أثار غضبا عالميا.ودعا اتحاد التنس النسائي إلى التحقيق في مزاعم بينغ شواي بشكل كامل يتسم بالشفافية.وأعلنت الهيئة الرياضية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستعلق جميع البطولات في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بسبب مخاوف بشأن سلامة بينغ شواي.وكانت وسائل الإعلام الحكومية نشرت في وقت سابق صورا أخرى لبينغ شواي في إحدى بطولات التنس في بكين، بالإضافة إلى لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني يُزعم أن اللاعب كتبها يقول فيها "كل شيء على ما يرام".كما شاركت بينغ شواي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في مكالمة فيديو مدتها 30 دقيقة مع توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لكن اتحاد لاعبات التنس المحترفات وزملائه لاعبي التنس استمروا في المطالبة بمزيد من الشفافية من بكين بشأن مكان وجود شواي.

https://arabic.sputniknews.com/20211123/الصين-الجدل-الدائر-بشأن-اختفاء-لاعبة-التنس-بينغ-شواي-تم-تضخيمه-بشكل-خبيث-1052427970.html

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