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إطلاق نار على قوة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
إطلاق نار على قوة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
تعرضت قوة إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، إلى إطلاق نار، لدى معاينتها منازل فلسطينية تمهيدا لهدمها في شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T06:31+0000
2021-12-20T06:31+0000
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
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وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي تعاين منازل فلسطينيين أطلقوا النار على مستوطنين يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة "حوميش" بنابلس ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "تبادلا لإطلاق النار وقع في قرية سيلة الحراتية أثناء رسم خريطة لمنزل الإرهابيين من الهجوم على مفترق حوميش".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال العملية تم إطلاق نار تجاه قواته التي ردت على مصدر النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.وأضاف في بيان: "كما اندلعت أعمال شغب رشق خلالها عشرات المتظاهرين الحجارة والعبوات على القوات الإسرائيلية التي ردت بتفريق المظاهرات وإطلاق النار".وتواصل إسرائيل تطبيق سياستها بهدم منازل منفذي الهجمات، في محاولة منها لردع الفلسطينيين على الإقدام على تنفيذ مثل هذه العمليات.وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي القبض على ستة فلسطينيين في قرية سيلة الحارثية قرب جنين شمالي الضفة للاشتباه في ضلوعهم في تنفيذ إطلاق نار يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة "حوميش" أسفر عن مقتل الإسرائيلي يهودا ديمنتمان وإثنين آخرين كانا برفقته.
الضفة الغربية
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الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي

إطلاق نار على قوة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

06:31 GMT 20.12.2021
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Majdi Mohammed
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تعرضت قوة إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، إلى إطلاق نار، لدى معاينتها منازل فلسطينية تمهيدا لهدمها في شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري.
وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي تعاين منازل فلسطينيين أطلقوا النار على مستوطنين يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة "حوميش" بنابلس ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "تبادلا لإطلاق النار وقع في قرية سيلة الحراتية أثناء رسم خريطة لمنزل الإرهابيين من الهجوم على مفترق حوميش".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال العملية تم إطلاق نار تجاه قواته التي ردت على مصدر النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.
وأضاف في بيان: "كما اندلعت أعمال شغب رشق خلالها عشرات المتظاهرين الحجارة والعبوات على القوات الإسرائيلية التي ردت بتفريق المظاهرات وإطلاق النار".
وتواصل إسرائيل تطبيق سياستها بهدم منازل منفذي الهجمات، في محاولة منها لردع الفلسطينيين على الإقدام على تنفيذ مثل هذه العمليات.
وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي القبض على ستة فلسطينيين في قرية سيلة الحارثية قرب جنين شمالي الضفة للاشتباه في ضلوعهم في تنفيذ إطلاق نار يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة "حوميش" أسفر عن مقتل الإسرائيلي يهودا ديمنتمان وإثنين آخرين كانا برفقته.
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