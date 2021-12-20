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التحالف العربي يوجه ضربات جوية لمواقع في مطار صنعاء الدولي
التحالف العربي يوجه ضربات جوية لمواقع في مطار صنعاء الدولي
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن توجيه ضربات جوية لمواقع محددة في مطار صنعاء الدولي بالعاصمة اليمنية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T20:16+0000
2021-12-20T20:19+0000
العالم العربي
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وقال التحالف، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية، إنه وجه "ضربات جوية دقيقة ومحدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء".وقبل إعلانه عن قصف مواقع في مطار صنعاء بوقت قصير، دعا التحالف العربي المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، فوراً.وقال التحالف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس": "نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالاً"، مضيفا "اتخذنا إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً".وتعرض مطار صنعاء الدولي منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، في 26 آذار/مارس 2015، إلى غارات جوية متكررة أدت إلى خروجه من الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.
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العالم العربي

التحالف العربي يوجه ضربات جوية لمواقع في مطار صنعاء الدولي

20:16 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 20:19 GMT 20.12.2021)
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تورنادو" (Panavia Tornado) السعودية،
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن توجيه ضربات جوية لمواقع محددة في مطار صنعاء الدولي بالعاصمة اليمنية.
وقال التحالف، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية، إنه وجه "ضربات جوية دقيقة ومحدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء".
وأضاف التحالف "أسقطنا الحماية عن مواقع محددة في مطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني"، مشيرًا إلى أن "العملية جاءت استجابة للتهديد واستخدام المطار لإطلاق هجمات عابرة للحدود".
وقبل إعلانه عن قصف مواقع في مطار صنعاء بوقت قصير، دعا التحالف العربي المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، فوراً.
وقال التحالف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس": "نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالاً"، مضيفا "اتخذنا إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً".
وتعرض مطار صنعاء الدولي منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، في 26 آذار/مارس 2015، إلى غارات جوية متكررة أدت إلى خروجه من الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.
ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.
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