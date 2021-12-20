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الجيش الأوكراني يعلن عزمه زيادة طائراته من طراز "بيرقدار" التركية
الجيش الأوكراني يعلن عزمه زيادة طائراته من طراز "بيرقدار" التركية
أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، أوليكسي نيجبابا، اليوم الاثنين، نية بلاده زيادة عدد الطائرات التابعة للبحرية في المستقبل، بما في ذلك المسيرة الهجومية من... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:14+0000
2021-12-20T15:14+0000
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كييف - سبوتنيك. وقال نيجبابا، في مقابلة مع وكالة "أونيان"، نشرت يوم الاثنين: "في المستقبل القريب، لم نفكر في مثل هذا الاحتمال (الحصول على منظومة إضافية من بيرقدار)، ولكن هذا مذكور في مفهوم تطوير القوات البحرية. ليس العام المقبل، ولكن في السنوات اللاحقة، نحن ننظر في زيادة عدد الطائرات للقوات البحرية".وأضاف أن الحديث يجري عن طائرات أقوى من "بيرقدار"، مشيرا إلى أن "المهمتين الرئيسيتين اللتين يضطلع بهما الطيران البحري الآن؛ هما، توفير عمليات برية وبحرية، وفي نهاية الأمر، هناك مجموعة كبيرة قوية جدا من مشاة البحرية".اشترت أوكرانيا طائرات مسيرة من تركيا، ووقعت وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بيرقدار" التركية مذكرة بشأن إنشاء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.في الشهر الماضي، دعت وزارة الخارجية الروسية، أنقرة، إلى التعامل بجدية مع مخاوف موسكو بشأن التعاون العسكري التقني بين تركيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/الأركان-الأوكرانية-تؤكد-وجود-طائرات-مسيرة-وأنظمة-مضادة-للدبابات-في-دونباس-1053818444.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم, أوكرانيا, تركيا, أخبار تركيا اليوم, أزمة أوكرانيا

الجيش الأوكراني يعلن عزمه زيادة طائراته من طراز "بيرقدار" التركية

15:14 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
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أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، أوليكسي نيجبابا، اليوم الاثنين، نية بلاده زيادة عدد الطائرات التابعة للبحرية في المستقبل، بما في ذلك المسيرة الهجومية من طراز "بيرقدار" تركية الصنع.
كييف - سبوتنيك. وقال نيجبابا، في مقابلة مع وكالة "أونيان"، نشرت يوم الاثنين: "في المستقبل القريب، لم نفكر في مثل هذا الاحتمال (الحصول على منظومة إضافية من بيرقدار)، ولكن هذا مذكور في مفهوم تطوير القوات البحرية. ليس العام المقبل، ولكن في السنوات اللاحقة، نحن ننظر في زيادة عدد الطائرات للقوات البحرية".
وأضاف أن الحديث يجري عن طائرات أقوى من "بيرقدار"، مشيرا إلى أن "المهمتين الرئيسيتين اللتين يضطلع بهما الطيران البحري الآن؛ هما، توفير عمليات برية وبحرية، وفي نهاية الأمر، هناك مجموعة كبيرة قوية جدا من مشاة البحرية".
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
الأركان الأوكرانية تخفي معلومات عن وجود طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للدبابات في دونباس
11 ديسمبر, 15:45 GMT
اشترت أوكرانيا طائرات مسيرة من تركيا، ووقعت وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بيرقدار" التركية مذكرة بشأن إنشاء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.
في الشهر الماضي، دعت وزارة الخارجية الروسية، أنقرة، إلى التعامل بجدية مع مخاوف موسكو بشأن التعاون العسكري التقني بين تركيا وأوكرانيا.
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