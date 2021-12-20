الخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة

وأمس الأحد، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن وثيقة جديدة وزعت على جميع مقاتلي الجيش الإسرائيلي، تنص على أنه يمكن إطلاق النار على ملقي الحجارة على الفور حتى أثناء فرارهم.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال إعطاء المزيد من التسهيلات للجيش الاحتلال لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان".وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".واعتبرت أن التعليمات الإسرائيلية الجديدة "استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكل من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".وتساءلت وزارة الخارجية الفلسطينية "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال إعطاء المزيد من التسهيلات للجيش الاحتلال لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان".
وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".
واعتبرت أن التعليمات الإسرائيلية الجديدة "استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكل من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".
وتساءلت وزارة الخارجية الفلسطينية "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".