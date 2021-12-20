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الخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة
الخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرارا إسرائيليا بإعطاء جنود الجيش الإسرائيلي مزيدا من التسهيلات لإطلاق النار على الشبان الفلسطينيين الذين... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:14+0000
2021-12-20T11:14+0000
الجيش الإسرائيلي
وزارة الخارجية الفلسطينية
الاستيطان الإسرائيلي
المستوطنين
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وأمس الأحد، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن وثيقة جديدة وزعت على جميع مقاتلي الجيش الإسرائيلي، تنص على أنه يمكن إطلاق النار على ملقي الحجارة على الفور حتى أثناء فرارهم.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال إعطاء المزيد من التسهيلات للجيش الاحتلال لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان".وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".واعتبرت أن التعليمات الإسرائيلية الجديدة "استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكل من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".وتساءلت وزارة الخارجية الفلسطينية "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إصابة-فلسطيني-بجروح-خطيرة-على-يد-مستوطنين-بالضفة-1054350262.html
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الجيش الإسرائيلي, وزارة الخارجية الفلسطينية, الاستيطان الإسرائيلي, المستوطنين

الخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة

11:14 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyehطفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرارا إسرائيليا بإعطاء جنود الجيش الإسرائيلي مزيدا من التسهيلات لإطلاق النار على الشبان الفلسطينيين الذين يرشقونهم بالحجارة، حتى بعد انسحابهم من المكان.
وأمس الأحد، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن وثيقة جديدة وزعت على جميع مقاتلي الجيش الإسرائيلي، تنص على أنه يمكن إطلاق النار على ملقي الحجارة على الفور حتى أثناء فرارهم.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال إعطاء المزيد من التسهيلات للجيش الاحتلال لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان".
وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".
يهود متشددون على خلفية مدينة القدس القديمة، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
إصابة فلسطيني بجروح خطيرة على يد مستوطنين بالضفة
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واعتبرت أن التعليمات الإسرائيلية الجديدة "استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكل من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".
وتساءلت وزارة الخارجية الفلسطينية "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".
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