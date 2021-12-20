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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الخطوط-القطرية-تقاضي-إيرباص-بسبب-طائرات-إيه---350-1054386190.html
"الخطوط القطرية" تقاضي "إيرباص" بسبب طائرات "إيه - 350"
"الخطوط القطرية" تقاضي "إيرباص" بسبب طائرات "إيه - 350"
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها بدأت اتخاذ إجراءات قضائية ضد شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات بسبب مشاكل في سطح إحدى طرازات طائراتها. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T18:47+0000
2021-12-20T18:47+0000
2021-12-20T18:53+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، في خبر عن الخطوط الجوية القطرية، مشيرة إلى أن الخطوط الجوية القطرية بدأت إجراءات مقاضاة الشركة الأوروبية في محكمة بريطانية.ولفتت الوكالة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود قطر لمحاولة حل نزاع بشأن أضرار بسطح طائرات "350 A".وقالت الخطوط الجوية القطرية إن جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بناء مع شركة "إيرباص" بشأن وجود مشاكل مستمرة تتعلق بسطح طائرات "إيه - 350"، باءت بالفشل.وأوضحت الشركة أنه نتيجة لذلك لم يكن أمامها سوى السعي لإيجاد حل سريع لهذا النزاع من خلال القضاء، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أنها حاولت التواصل مع "إيرباص" على الفور، لطلب للتعليق لكنها لم ترد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطر اليوم
"الخطوط القطرية" تقاضي "إيرباص" بسبب طائرات "إيه - 350" 18:47 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 18:53 GMT 20.12.2021)
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها بدأت اتخاذ إجراءات قضائية ضد شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات بسبب مشاكل في سطح إحدى طرازات طائراتها.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، في خبر عن
الخطوط الجوية القطرية
، مشيرة إلى أن الخطوط الجوية القطرية بدأت إجراءات مقاضاة الشركة الأوروبية في محكمة بريطانية.
ولفتت الوكالة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود قطر لمحاولة حل نزاع بشأن أضرار بسطح طائرات "350 A".
وقالت الخطوط الجوية القطرية إن جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بناء مع شركة "إيرباص" بشأن وجود مشاكل مستمرة تتعلق بسطح طائرات "إيه - 350"، باءت بالفشل.
وتابعت: "هذا المشاكل التي تتمثل في تدهور سطح
الطائرات التابعة لها
تؤثر عليها سلبا".
وأوضحت الشركة
أنه نتيجة لذلك لم يكن أمامها سوى السعي لإيجاد حل سريع لهذا النزاع من خلال القضاء، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أنها حاولت التواصل مع "إيرباص" على الفور، لطلب للتعليق لكنها لم ترد.