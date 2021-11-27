"القطرية" تحظر على القادمين من 3 دول أفريقية السفر عبر رحلاتها

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان اليوم السبت، إنه "لن يتم قبول الركاب القادمين من جنوب إفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي على رحلات الخطوط الجوية القطرية".وأكد البيان: "سنواصل متابعة الوضع الحالي بشكل يومي.. مع توفير أي معلومات جديدة من منظمة الصحة العالمية".ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، بدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، ودول مثل بريطانيا، وعمان، ومصر، والسعودية، والإمارات، وتايلاند، ونيوزيلندا، وهولندا، حظر دخول المسافرين من 7 دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.واستهجنت دولة جنوب أفريقيا، اليوم السبت، قرار عدة دول فرض حظر سفر إليها بعد الإعلان عن اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا، معتبرة أن ذلك يعد بمثابة "عقاب" لها على اكتشاف المتحور الجديد.وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ويشعر العلماء بالقلق لأن هذا المتحور يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره وزيادة معدلات العدوى به.
ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، بدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، ودول مثل بريطانيا، وعمان، ومصر، والسعودية، والإمارات، وتايلاند، ونيوزيلندا، وهولندا، حظر دخول المسافرين من 7 دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.
واستهجنت دولة جنوب أفريقيا، اليوم السبت، قرار عدة دول فرض حظر سفر إليها بعد الإعلان عن اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا، معتبرة أن ذلك يعد بمثابة "عقاب" لها على اكتشاف المتحور الجديد.