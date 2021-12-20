تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/رئيس-الوزراء-اللبناني-ينفي-عقد-صفقات-من-أجل-اجتماع-الحكومة-1054380128.html
رئيس الوزراء اللبناني ينفي عقد صفقات من أجل اجتماع الحكومة
رئيس الوزراء اللبناني ينفي عقد صفقات من أجل اجتماع الحكومة
نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقد صفقات من أجل حلحلة الوضع القائم للحكومة اللبنانية وتعطيل جلساتها. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:36+0000
2021-12-20T15:36+0000
أخبار لبنان
أخبار الحكومة اللبنانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050130129_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_af7e3abfe52571dbd793a3da40b4a9d6.jpg
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني أكد ميقاتي أن حكومته غير معنية بما يقال عن صفقة عنوانها "الطعن مقابل الحلحلة"، تستهدف في النهاية سحب ملف التحقيق من يد المحقق طارق البيطار وتسليمه إلى مجلس النواب.تصريحات ميقاتي جاءت خلال لقاء جمع بين ميقاتي​، ورئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، في مقر الأخير بعين التينة.وعن تفاصيل تلك الصفقة تحدثت تقارير إعلامية بأنها "تقضي بأن يُصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها يوم غد، قراره بقبول الطعن المقدّم من نوّاب تكتّل لبنان القوي، وهو ما يعني الإطاحة بالسّماح للمغتربين بالتّصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب".وحسب ما أكدته التقارير الإعلامية أن هذه الصفقة تستهدف في النهاية "سحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه الى مجلس النواب".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/جعجع-عن-لبنان-بلد-فلتان-ويؤكد-تعطيل-الحكومة-مرتبط-بتحقيقات-انفجار-المرفأ-1054302759.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050130129_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_846e2d05cb7df40ba63a2fe1352a496f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار الحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني ينفي عقد صفقات من أجل اجتماع الحكومة

15:36 GMT 20.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقد صفقات من أجل حلحلة الوضع القائم للحكومة اللبنانية وتعطيل جلساتها.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني أكد ميقاتي أن حكومته غير معنية بما يقال عن صفقة عنوانها "الطعن مقابل الحلحلة"، تستهدف في النهاية سحب ملف التحقيق من يد المحقق طارق البيطار وتسليمه إلى مجلس النواب.
رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
جعجع عن لبنان "بلد فلتان" ويؤكد: تعطيل الحكومة مرتبط بتحقيقات انفجار المرفأ
18 ديسمبر, 13:06 GMT
تصريحات ميقاتي جاءت خلال لقاء جمع بين ميقاتي​، ورئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، في مقر الأخير بعين التينة.
ردود ميقاتي جاءت عقب معلومات تواردت حول صّفقة عقدت بين "رئيس مجلس النوّاب نبيه بري وفريق رئيس الجمهوريّة ميشال عون، بوساطة من "حزب الله".
وعن تفاصيل تلك الصفقة تحدثت تقارير إعلامية بأنها "تقضي بأن يُصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها يوم غد، قراره بقبول الطعن المقدّم من نوّاب تكتّل لبنان القوي، وهو ما يعني الإطاحة بالسّماح للمغتربين بالتّصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب".
ويكمن الجزء الثاني من الصفقة في أن يدعو ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء، تقوم فيها الحكومة بإصدار بعض القرارات، منها "تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي".
وحسب ما أكدته التقارير الإعلامية أن هذه الصفقة تستهدف في النهاية "سحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار، وتسليمه الى مجلس النواب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:43 GMTالصحة العالمية: هناك أدلة مهمة على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويصيب المطعمين
16:41 GMTإصابة اثنين من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمواجهات غربي رام الله
16:38 GMTأزمة النازحين في العراق... هل تنتهي بإغلاق المخيمات؟
16:36 GMTالدولار يتراجع متأثرا بتخوفات "أوميكرون" وانخفاض عوائد السندات الأمريكية
16:34 GMTمسؤول سابق في أهلي جدة: تعاقد نادي الاتحاد مع حمد الله "ضربة معلم"
16:23 GMTجبهة تيغراي تعلن اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفار وأمهرة في إثيوبيا
16:21 GMTترامب يقاضي المدعية العامة في ولاية نيويورك لعدم وقف تحقيقها ضده
16:18 GMTرئيس جنوب أفريقيا يعلن شفاءه من كورونا ويعاود ممارسة عمله
16:16 GMTمسؤول نقابي: تونس عاجزة عن سداد ثمن شحنات حبوب... وضع "غير مسبوق ومنذر بالخراب"
16:03 GMTسياسي سوري: اجتماع للمعارضة السورية في فبراير المقبل بالدوحة
15:56 GMTالكويت تحدد مدة لأخذ جرعة منشطة من أجل اكتمال التلقيح
15:52 GMTخارطة طريق جديدة في ليبيا... والاستفتاء على مشروع الدستور يلوح في الأفق من جديد ‏
15:50 GMTمؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول
15:47 GMTطعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
15:45 GMTأسعار الوقود في تركيا تواصل الارتفاع مع استمرار تراجع الليرة
15:40 GMTإيطاليا: مقاومة البشر لـ"أوميكرون" تتطلب 40 ضعف حجم الأجسام المضادة المعتاد
15:37 GMTإسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا
15:36 GMTرئيس الوزراء اللبناني ينفي عقد صفقات من أجل اجتماع الحكومة
15:31 GMTرئيس نادي الإبل في السعودية يوجه رسالة إلى ملاكها بعد "صفقة تاريخية" بـ 5 ملايين دولار... فيديو
15:29 GMTوفاة طفل بسبب الطقس السيئ في مصر