https://arabic.sputniknews.com/20211218/جعجع-عن-لبنان-بلد-فلتان-ويؤكد-تعطيل-الحكومة-مرتبط-بتحقيقات-انفجار-المرفأ-1054302759.html

جعجع عن لبنان "بلد فلتان" ويؤكد: تعطيل الحكومة مرتبط بتحقيقات انفجار المرفأ

جعجع عن لبنان "بلد فلتان" ويؤكد: تعطيل الحكومة مرتبط بتحقيقات انفجار المرفأ

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأوضاع في بلاده بانها جلعت منه "بلد فلتان" على حد تعبيره. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T13:06+0000

2021-12-18T13:06+0000

2021-12-18T13:06+0000

أخبار لبنان

الحكومة اللبنانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104372/61/1043726168_0:99:1532:961_1920x0_80_0_0_23f8770c1f7c3dc36bbf9a78ea68a6d7.jpg

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال جعجع: "الواقع الحالي يتخطى كل المقبول والمعقول فـ"البلد فلتان"، لافتا إلى أن "ما يحصل اليوم في الواقع السياسي، يتخطى كل ما يمكن أن نفكر به، فيما حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميًا لا يمكن تصورها، لا تجتمع الحكومة كي تبحث المعالجات بحدها الأدنى، وتخفف على المواطن". على حد قوله.تصريحات جعجع جاءت خلال حفل تسليم البطاقات الحزبية للدفعة الأولى من المنتسبين الجدد بمنطقة بيروت في حزب "القوات اللبنانية".ودلل جعجع على وجهة نظره قائلا: "الحليب وهو حاجة أساسية للأطفال مقطوع وكذلك الأدوية، فيما الضغط مستمر لرفع سعر الخبز وأسعار المحروقات ترتفع وكذلك الدولار، وبالتالي فلنتصور حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميا".وأكد على أن "تعطيل الحكومة أبعد من السياسة​، بل بات مرتبطا بتحقيقات ​انفجار مرفأ بيروت​، والتي ولأجلها يعطل البلد بشكل عام"، متهما حزب الله بهذا التعطيل، "كما لم يعجبه التحقيق في أحداث ​الطيونة​ فخرج بنظريات اظهر التحقيق انها خاطئة ومزيفة".وخاطب جعجع اللبنانيين، قائلا: "خلاصنا بيدكم، خلاص البلد بيدكم، إذا اخترتم بشكل صحيح سنخرج من جهنم، أما إذا كان قراركم خاطئا ففي جهنم باقون"، مؤكدا أن "إمكانية التغيير موجودة في كل لحظة، والقوات سيكون لديها لوائح في كل المناطق بحثا عن التغيير المنشود".

https://arabic.sputniknews.com/20211214/الرئيس-اللبناني-يتحدث-عن-ضرورة-دعوة-الحكومة-للانعقاد-حتى-لو-تمت-مقاطعتها-1053934808.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان, الحكومة اللبنانية