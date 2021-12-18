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https://arabic.sputniknews.com/20211218/جعجع-عن-لبنان-بلد-فلتان-ويؤكد-تعطيل-الحكومة-مرتبط-بتحقيقات-انفجار-المرفأ-1054302759.html
جعجع عن لبنان "بلد فلتان" ويؤكد: تعطيل الحكومة مرتبط بتحقيقات انفجار المرفأ
جعجع عن لبنان "بلد فلتان" ويؤكد: تعطيل الحكومة مرتبط بتحقيقات انفجار المرفأ
وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأوضاع في بلاده بانها جلعت منه "بلد فلتان" على حد تعبيره. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:06+0000
2021-12-18T13:06+0000
أخبار لبنان
الحكومة اللبنانية
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال جعجع: "الواقع الحالي يتخطى كل المقبول والمعقول فـ"البلد فلتان"، لافتا إلى أن "ما يحصل اليوم في الواقع السياسي، يتخطى كل ما يمكن أن نفكر به، فيما حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميًا لا يمكن تصورها، لا تجتمع الحكومة كي تبحث المعالجات بحدها الأدنى، وتخفف على المواطن". على حد قوله.تصريحات جعجع جاءت خلال حفل تسليم البطاقات الحزبية للدفعة الأولى من المنتسبين الجدد بمنطقة بيروت في حزب "القوات اللبنانية".ودلل جعجع على وجهة نظره قائلا: "الحليب وهو حاجة أساسية للأطفال مقطوع وكذلك الأدوية، فيما الضغط مستمر لرفع سعر الخبز وأسعار المحروقات ترتفع وكذلك الدولار، وبالتالي فلنتصور حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميا".وأكد على أن "تعطيل الحكومة أبعد من السياسة​، بل بات مرتبطا بتحقيقات ​انفجار مرفأ بيروت​، والتي ولأجلها يعطل البلد بشكل عام"، متهما حزب الله بهذا التعطيل، "كما لم يعجبه التحقيق في أحداث ​الطيونة​ فخرج بنظريات اظهر التحقيق انها خاطئة ومزيفة".وخاطب جعجع اللبنانيين، قائلا: "خلاصنا بيدكم، خلاص البلد بيدكم، إذا اخترتم بشكل صحيح سنخرج من جهنم، أما إذا كان قراركم خاطئا ففي جهنم باقون"، مؤكدا أن "إمكانية التغيير موجودة في كل لحظة، والقوات سيكون لديها لوائح في كل المناطق بحثا عن التغيير المنشود".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الرئيس-اللبناني-يتحدث-عن-ضرورة-دعوة-الحكومة-للانعقاد-حتى-لو-تمت-مقاطعتها-1053934808.html
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أخبار لبنان, الحكومة اللبنانية

جعجع عن لبنان "بلد فلتان" ويؤكد: تعطيل الحكومة مرتبط بتحقيقات انفجار المرفأ

13:06 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / ALDO AYOUB رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع
 رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / ALDO AYOUB
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وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأوضاع في بلاده بانها جلعت منه "بلد فلتان" على حد تعبيره.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال جعجع: "الواقع الحالي يتخطى كل المقبول والمعقول فـ"البلد فلتان"، لافتا إلى أن "ما يحصل اليوم في الواقع السياسي، يتخطى كل ما يمكن أن نفكر به، فيما حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميًا لا يمكن تصورها، لا تجتمع الحكومة كي تبحث المعالجات بحدها الأدنى، وتخفف على المواطن". على حد قوله.
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تصريحات جعجع جاءت خلال حفل تسليم البطاقات الحزبية للدفعة الأولى من المنتسبين الجدد بمنطقة بيروت في حزب "القوات اللبنانية".
وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن "الحل فقط، يكون في ​الانتخابات النيابية​، فهي فرصة لن تتكرر للخروج من هذا الواقع الأليم، فإما يأخذ المواطن القرار الصائب وإما يعمّق الأزمة".
ودلل جعجع على وجهة نظره قائلا: "الحليب وهو حاجة أساسية للأطفال مقطوع وكذلك الأدوية، فيما الضغط مستمر لرفع سعر الخبز وأسعار المحروقات ترتفع وكذلك الدولار، وبالتالي فلنتصور حجم المآسي التي يعيشها الناس يوميا".
ونعى السياسي اللبناني على عدم اجتماع الحكومة قائلا: "في مقابل تلك الأوضاع، هناك حكومة لا تجتمع كي تبحث المعالجات بحدها الأدنى وتقوم ببعض الترتيبات"، لافتا إلى أن مجرد اجتماع الحكومة "واتخاذها أبسط القرارات يمكنه أن يخفض سعر الدولار، وبالتالي يخفف على المواطن، فالجزء الكبير من ارتفاع سعر الدولار مرتبط بفقدان الثقة"، حسب تعبيره.
وأكد على أن "تعطيل الحكومة أبعد من السياسة​، بل بات مرتبطا بتحقيقات ​انفجار مرفأ بيروت​، والتي ولأجلها يعطل البلد بشكل عام"، متهما حزب الله بهذا التعطيل، "كما لم يعجبه التحقيق في أحداث ​الطيونة​ فخرج بنظريات اظهر التحقيق انها خاطئة ومزيفة".
وخاطب جعجع اللبنانيين، قائلا: "خلاصنا بيدكم، خلاص البلد بيدكم، إذا اخترتم بشكل صحيح سنخرج من جهنم، أما إذا كان قراركم خاطئا ففي جهنم باقون"، مؤكدا أن "إمكانية التغيير موجودة في كل لحظة، والقوات سيكون لديها لوائح في كل المناطق بحثا عن التغيير المنشود".
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