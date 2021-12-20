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رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ قرارا بشأن إيقاف مباريات البريميرليغ
رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ قرارا بشأن إيقاف مباريات البريميرليغ
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بأن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ستتواصل رغم معاناة الفرق من انتشار وباء كورونا المستجد ضمن صفوفها. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T18:29+0000
2021-12-20T18:48+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن "مسؤولي الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضياً اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء".وأوضحت أن غالبية الأندية صوتت على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".ومن أجل إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، توجب الحصول على موافقة 14 ناديا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلا من تحديد موعد جديد للمباريات.ويبدأ الدوري الإنجليزي في مرحلة يطلق عليها "البوكسينج داي"، إذ تقام جولة جديدة الأسبوع المقبل، بعدها الجولة 20 في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الحالي، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في عطلة نهاية الأسبوع التالي.وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي مباراتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني وتم تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب بشكل مستقل.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/بعد-تأجيل-9-مباريات-أندية-البريمرليغ-تجتمع-لمناقشة-أزمة-كورونا--1054292149.html
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أخبار الدوري الإنجليزي

رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ قرارا بشأن إيقاف مباريات البريميرليغ

18:29 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 18:48 GMT 20.12.2021)
© AP Photo / Rui Vieiraلحظة احتفال للاعب فريق "مانشستر يونايتد"، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين "مانشستر يونايتد" و"نيوكاسل يونايتد" على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021.
لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Rui Vieira
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بأن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ستتواصل رغم معاناة الفرق من انتشار وباء كورونا المستجد ضمن صفوفها.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن "مسؤولي الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعا افتراضياً اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء".
الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
بعد تأجيل 9 مباريات... أندية البريمرليغ تجتمع لمناقشة أزمة كورونا
18 ديسمبر, 09:20 GMT
وأوضحت أن غالبية الأندية صوتت على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".
ومن أجل إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، توجب الحصول على موافقة 14 ناديا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلا من تحديد موعد جديد للمباريات.
ويبدأ الدوري الإنجليزي في مرحلة يطلق عليها "البوكسينج داي"، إذ تقام جولة جديدة الأسبوع المقبل، بعدها الجولة 20 في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الحالي، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في عطلة نهاية الأسبوع التالي.
وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي مباراتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني وتم تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب بشكل مستقل.
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