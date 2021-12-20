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https://arabic.sputniknews.com/20211220/روسيا-تطرد-اثنين-من-الدبلوماسيين-الألمان-1054379551.html
روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان
روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان
روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، ردا على إجراءات برلين بإعلان اثنين من الدبلوماسيين الروس أشخاصا غبر مرغوب بهم في ألمانيا. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:07+0000
2021-12-20T15:07+0000
2021-12-20T15:11+0000
روسيا
الأزمة الدبلوماسية
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وأكدت موسكو للسفير الألماني رفضها التام للاتهامات التي لا أساس لها بشأن تورط روسيا بمقتل المواطن الجورجي خانغوشفيلي.وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء الماضي، أن "روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب".وكتبت زاخاروفا على تلغرام، يوم الأربعاء: "التصرفات غير الودية من برلين لن تبقى دون رد مناسب. سيتم الإدلاء ببيان حول هذا الشأن قريبا".
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روسيا, الأزمة الدبلوماسية
روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان 15:07 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 15:11 GMT 20.12.2021) يتبع
روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، ردا على إجراءات برلين بإعلان اثنين من الدبلوماسيين الروس أشخاصا غبر مرغوب بهم في ألمانيا.
وأكدت موسكو للسفير الألماني رفضها التام للاتهامات التي لا أساس لها بشأن تورط روسيا بمقتل المواطن الجورجي خانغوشفيلي.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء الماضي، أن "روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب".
وكتبت زاخاروفا على تلغرام، يوم الأربعاء: "التصرفات غير الودية من برلين لن تبقى دون رد مناسب. سيتم الإدلاء ببيان حول هذا الشأن قريبا".