https://arabic.sputniknews.com/20211220/مؤسسة-النفط-الليبية-أفراد-من-حرس-المنشآت-النفطية-أوقفوا-الإنتاج-في-بعض-الحقول-1054381353.html

مؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول

مؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط توقف إنتاج بعض حقول النفط على يد أفراد من حرس المنشآت النفطية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T15:50+0000

2021-12-20T15:50+0000

2021-12-20T15:50+0000

النفط

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104177/68/1041776819_0:110:3500:2079_1920x0_80_0_0_e730404521224d8e5ae50f1d8e75f489.jpg

وحسب بيان للمؤسسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد توقف إنتاج حقول "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة"، على يد "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطيةوأوضح البيان أن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".ولفت البيان إلى أن صنع الله "تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في البلاد لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، بل يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه".وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط "ستقوم بإبلاغ النيابة العامة، والتي بالتأكيد لن تسمح الى أي جهة غير مختصة "كائنا من كانت" أن تفرض أجنداتها، وعلى يقين أن مكتب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحري وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين".

https://arabic.sputniknews.com/20211204/ليبيا-إغلاق-4-موانئ-نفطية-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1053562025.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

النفط, أخبار ليبيا اليوم