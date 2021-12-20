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مؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول
مؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط توقف إنتاج بعض حقول النفط على يد أفراد من حرس المنشآت النفطية. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:50+0000
2021-12-20T15:50+0000
النفط
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان للمؤسسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد توقف إنتاج حقول "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة"، على يد "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطيةوأوضح البيان أن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".ولفت البيان إلى أن صنع الله "تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في البلاد لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، بل يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه".وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط "ستقوم بإبلاغ النيابة العامة، والتي بالتأكيد لن تسمح الى أي جهة غير مختصة "كائنا من كانت" أن تفرض أجنداتها، وعلى يقين أن مكتب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحري وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين".
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النفط, أخبار ليبيا اليوم

مؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول

15:50 GMT 20.12.2021
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANIحقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط توقف إنتاج بعض حقول النفط على يد أفراد من حرس المنشآت النفطية.
وحسب بيان للمؤسسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد توقف إنتاج حقول "الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة"، على يد "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية
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وأوضح البيان أن هذا التوقف يعني "فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤكد استمرار "إهدار ثروات البلاد، وإفقار الشعب الليبي".

‎وفي هذا الصدد قال السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط: "لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التى تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين "لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء من لعب دور في قطاع النفط الوطني.

ولفت البيان إلى أن صنع الله "تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في البلاد لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، بل يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه".

وأضاف أن هذا الأمر "يؤثر على احتياطات البلاد الغازية في هذا المكمن، لمجاورته للحدود الليبية الجزائرية، فضلاً عن ذلك فإننا وخلال أيام مضطرين لإيقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات".

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط "ستقوم بإبلاغ النيابة العامة، والتي بالتأكيد لن تسمح الى أي جهة غير مختصة "كائنا من كانت" أن تفرض أجنداتها، وعلى يقين أن مكتب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحري وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين".
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