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مسؤول لـ"سبوتنيك": إعلان انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق رسميا خلال أيام
مسؤول لـ"سبوتنيك": إعلان انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق رسميا خلال أيام
أكد متحدث العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، أن القوات القتالية الأمريكية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار،... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:53+0000
2021-12-20T11:58+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح الخفاجي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك أن "القوات الأمريكية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".وأضاف "أما بالنسبة لقاعدة الحرير سيذهب وفد أمني خاص لهذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية من هناك".وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق، في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
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العالم العربي, العالم, أخبار العراق اليوم

مسؤول لـ"سبوتنيك": إعلان انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق رسميا خلال أيام

11:53 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 11:58 GMT 20.12.2021)
© AFP 2021 / ALI AL-SAADIجنود أمريكيين داخل قاعدة "عين الأسد" في العراق
جنود أمريكيين داخل قاعدة عين الأسد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / ALI AL-SAADI
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يتبع
أكد متحدث العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، أن القوات القتالية الأمريكية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، غربي العراق.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح الخفاجي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك أن "القوات الأمريكية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".
وأضاف "أما بالنسبة لقاعدة الحرير سيذهب وفد أمني خاص لهذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية من هناك".
وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق، في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
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