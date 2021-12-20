ميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية

وقال خلال لقاء جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يجري زيارة إلى بيروت: "نجدد تأكيد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية.. ولبنان سيكون حريصا على التوفيق بين الإخوة العرب"، بحسب موقع "لبنان 24".وأشار ميقاتي في لقائه مع غوتيريش إلى أن "لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه".وشدد رئيس وزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، على أن "لبنان ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية، وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصل إلى لبنان، أمس الأحد، في زيارته الأخيرة للعام الحالي، من أجل التعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني.
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، التزام بلاده بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية.
وقال خلال لقاء جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يجري زيارة إلى بيروت: "نجدد تأكيد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية.. ولبنان سيكون حريصا على التوفيق بين الإخوة العرب"، بحسب موقع "لبنان 24".
وأشار ميقاتي في لقائه مع غوتيريش إلى أن "لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه".
ولفت إلى أن "لبنان تحتاج إلى المساعدات وإلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بشكل يتخطى القروض الميسرة دعما للشرائح المهمشة".
وشدد رئيس وزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، على أن "لبنان ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية، وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصل إلى لبنان، أمس الأحد، في زيارته الأخيرة للعام الحالي، من أجل التعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني.