تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
https://arabic.sputniknews.com/20211220/ميقاتي-يؤكد-على-التزام-لبنان-بالنأي-بالنفس-عن-أي-خلاف-بين-الدول-العربية-1054368021.html
ميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية
ميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، التزام بلاده بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين ‏الدول العربية‎.‎ 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:24+0000
2021-12-20T11:24+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050130129_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_af7e3abfe52571dbd793a3da40b4a9d6.jpg
وقال خلال لقاء جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يجري زيارة إلى بيروت: "نجدد تأكيد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية.. ولبنان سيكون حريصا على التوفيق بين الإخوة العرب"، بحسب موقع "لبنان 24".وأشار ميقاتي في لقائه مع غوتيريش إلى أن "لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه".وشدد رئيس وزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، على أن "لبنان ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية، وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصل إلى لبنان، أمس الأحد، في زيارته الأخيرة للعام الحالي، من أجل التعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/عون-يبلغ-غوتيريش-استعداد-لبنان-للتفاوض-غير-المباشر-حول-ترسيم-الحدود-الجنوبية-1054349004.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050130129_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_846e2d05cb7df40ba63a2fe1352a496f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان

ميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية

11:24 GMT 20.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، التزام بلاده بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين ‏الدول العربية‎.‎
وقال خلال لقاء جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يجري زيارة إلى بيروت: "نجدد تأكيد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية.. ولبنان سيكون حريصا على التوفيق بين الإخوة العرب"، بحسب موقع "لبنان 24".

وأشار ميقاتي في لقائه مع غوتيريش إلى أن "لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه".
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
عون يبلغ غوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية
أمس, 17:14 GMT
ولفت إلى أن "لبنان تحتاج إلى المساعدات وإلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بشكل يتخطى القروض الميسرة دعما للشرائح المهمشة".
وشدد رئيس وزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، على أن "لبنان ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية، وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصل إلى لبنان، أمس الأحد، في زيارته الأخيرة للعام الحالي، من أجل التعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:04 GMTالاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته
12:00 GMTالصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
11:53 GMTمسؤول لـ"سبوتنيك": إعلان انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق رسميا خلال أيام
11:53 GMTنادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي
11:49 GMTجبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
11:47 GMTإيران: الحرس الثوري يجري تدريبات على الحرب ويهدد إسرائيل وحلفاءها
11:44 GMT"ننتظر الرد السعودي"... طهران توجه دعوة إلى الرياض
11:32 GMTغانتس: ليس لدى إيران أوراق مساومة حقيقية
11:29 GMTمستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
11:27 GMTروسيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين "Glonass-K2" عام 2022
11:24 GMTميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية
11:18 GMTرغم استخدامها التكنولوجيا الحديثة… لماذا يسقط مدنيون قتلى في العمليات العسكرية الأمريكية؟
11:14 GMTالخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة
11:10 GMTسعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة
11:03 GMTالموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
10:56 GMTمقتل مغني شهير طعنا خلال مهرجان أمريكي
10:49 GMTلاعبة التنس بينغ شواي تنفي اتهامها لأحد السياسيين الصينيين بالاعتداء جنسيا عليها... "هناك سوء تفاهم"
10:44 GMTخبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"
10:41 GMT7 أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري معا
10:34 GMTالاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني