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https://arabic.sputniknews.com/20211220/7-أطعمة-يجب-تجنبها-عند-الإصابة-بأمراض-الكلى-والسكري-معا-1054365836.html
7 أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري معا
7 أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري معا
يصاب الكثيرون بأمراض السكري والكلى معا، ما يضع مجموعة من القيود الغذائية التي يجب الالتزام بها بشكل صارم. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T10:41+0000
2021-12-20T10:41+0000
مرض السكري
السكري
الكلى
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تقول أخصائية التغذية شيلبا سينغ من مستشفى فاطمة في لكناو الهندية، إنه في هذه الحالة يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، ويمكن أن تزيد من ضغط الدم أو يصعب هضمها، بحسب onlymyhealth.وتفسر ذلك بالقول إن الكلى التي تساعد على تصفية الدم وإزالة الفضلات تحتاج إلى عمل إضافي لتناول هذا النوع من الأطعمةكما أن الكلى تصبح أقل كفاءة مع مرور الوقت، وبالتالي يجب على البالغين الذين يعانون من بعض أنواع مشاكل الكلى تجنب العناصر الغذائية المختلفة والمواد الكيميائية وغيرها مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور من نظامهم الغذائي العام.ويزيد مرض السكري أيضا من خطر الإصابة باضطراب الكلى إذا لم يتم الاهتمام بالأنظمة الغذائية.فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مرض الكلى ومرض السكري في نفس الوقت.1.اللحوم والأطعمة المصنعةغالبا ما تصنع اللحوم المصنعة عن طريق تجفيف اللحوم وتمليحها ومعالجتها وتدخينها، مما يؤدي إلى التخلص من جميع العناصر الغذائية ويترك فقط الكربوهيدرات غير الصحية.تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والتي تشكل في الواقع وحدها 60-70٪ من المسموح به يوميا. ومن ثم يمكن أن تؤدي إلى انهيار وظائف الكلى إذا تم تناولها بشكل يومي.2. المشروبات الغازية داكنة اللونتأتي المشروبات الغازية أيضا بألوان ونكهات متنوعة. نعلم عادة أن الصودا شفافة ولكن هذا ليس هو الحال دائما.توجد المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة والتي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور والتي تستخدم غالبا في المشروبات الغازية والمشروبات.تحتوي معظم هذه المشروبات على 90-180 مجم من الصودا في 350 مل. هذا أكثر بكثير من الحد الأعلى المسموح به لمريض السكر فيما يتعلق بمدخول الفسفور اليومي.لا يمكن أن تؤثر المشروبات الغازية الداكنة على نظامك الغذائي فحسب، بل تزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب وضعف العظام.3. الفواكه التي تحتوي على البوتاسيوممن المفترض أن تكون الفاكهة صحية ومغذية، ولكن بالنسبة لمرضى السكر الذين يعانون من أمراض الكلى، فإن بعضها ينطوي على مخاطر جمة.لا يمكن لمرضى هذه الأمراض تناول فواكه معينة تحتوي على نسبة عالية من السكر أو تحتوي على كمية متزايدة من البوتاسيوم. وهذا يشمل الفواكه: الأفوكادو والمشمش والكيوي والبرتقال والموز.ومع ذلك، نظرا لأن هذه الفاكهة تحتوي على بعض العناصر الغذائية الأخرى التي قد تفيد مرضى الكلى، فقد يكون لديك كمية صغيرة من الفاكهة من هذه القائمة بناء على توصية من طبيبك.هناك ثمار أخرى تحتوي على البوتاسيوم الصحي مثل العنب والأناناس والمانجو والتفاح والتي يمكن تناولها كبديل لتلبية الرغبة والتغذية.4. الفواكه المجففةومن الأطعمة المفيدة الأخرى التي لا يجب على مرضى الكلى ومرضى السكري تناولها الفواكه المجففة.تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر والمعادن مثل البوتاسيوم، لذلك يُنصح بعدم تناولها.يُحظر على مرضى السكر تناول الفواكه المجففة بشكل خاص لأن السكر سريع الهضم الموجود في هذا الطعام يمكن أن يؤثر سلبا على حالتهم الصحية.5. الفاصولياء والعدسلا يجب على مرضى الكلى تناول الفاصولياء والعدس، هذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الفوسفور والصوديوم ويمكن أن تكون مشكلة كبيرة إذا كانت بكميات زائدة قليلة.يسمح معظم الأطباء للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات بالحصول على العدس من حين لآخر حتى تظل العناصر الغذائية متوفرة ولا تسبب أي ضرر للجسم.6. العصائر المحلاةليست هناك حاجة تامة لحظر عصائر الفاكهة على مرضى السكري ولكن يجب تنظيم ذلك، وتجنب العصائر المحلاة.السبب وراء ذلك هو أن معظم عصائر الفاكهة المعبأة تحتوي على العديد من المواد الحافظة والسكريات المضافة التي تزيد من مستويات السكر في الدم في الجسم.ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، ولتجنب ذلك، حاول الحصول على المزيد من العصير الطازج الذي يصنع في المنزل ولا تضيف أي سكر إضافي.7. بعض الخضار الورقية الخضراءالسبانخ والبنجر الأخضر والسلق هي بعض الخضروات الخضراء التي يجب تجنبها للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى لاحتوائهم على نسبة عالية من البوتاسيوم.يعتقد معظم الناس أن تناول بعض السبانخ أو هذه الخضار الخضراء لن يضر كثيرا، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل لأن كمية البوتاسيوم تظل كما هي حتى بعد تقليلها إلى كميات صغيرة.تحتوي هذه الخضروات أيضا على حمض الأكساليك وهو عبارة عن معادن مترابطة يمكن أن تنتج حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين للخطر.
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مرض السكري, السكري, الكلى

7 أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري معا

10:41 GMT 20.12.2021
© flickr.com / Alisha Vargasدراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© flickr.com / Alisha Vargas
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يصاب الكثيرون بأمراض السكري والكلى معا، ما يضع مجموعة من القيود الغذائية التي يجب الالتزام بها بشكل صارم.
تقول أخصائية التغذية شيلبا سينغ من مستشفى فاطمة في لكناو الهندية، إنه في هذه الحالة يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، ويمكن أن تزيد من ضغط الدم أو يصعب هضمها، بحسب onlymyhealth.
وتفسر ذلك بالقول إن الكلى التي تساعد على تصفية الدم وإزالة الفضلات تحتاج إلى عمل إضافي لتناول هذا النوع من الأطعمة
كما أن الكلى تصبح أقل كفاءة مع مرور الوقت، وبالتالي يجب على البالغين الذين يعانون من بعض أنواع مشاكل الكلى تجنب العناصر الغذائية المختلفة والمواد الكيميائية وغيرها مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور من نظامهم الغذائي العام.
ويزيد مرض السكري أيضا من خطر الإصابة باضطراب الكلى إذا لم يتم الاهتمام بالأنظمة الغذائية.
فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مرض الكلى ومرض السكري في نفس الوقت.
1.اللحوم والأطعمة المصنعة
غالبا ما تصنع اللحوم المصنعة عن طريق تجفيف اللحوم وتمليحها ومعالجتها وتدخينها، مما يؤدي إلى التخلص من جميع العناصر الغذائية ويترك فقط الكربوهيدرات غير الصحية.
تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والتي تشكل في الواقع وحدها 60-70٪ من المسموح به يوميا. ومن ثم يمكن أن تؤدي إلى انهيار وظائف الكلى إذا تم تناولها بشكل يومي.
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2. المشروبات الغازية داكنة اللون
تأتي المشروبات الغازية أيضا بألوان ونكهات متنوعة. نعلم عادة أن الصودا شفافة ولكن هذا ليس هو الحال دائما.
توجد المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة والتي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور والتي تستخدم غالبا في المشروبات الغازية والمشروبات.
تحتوي معظم هذه المشروبات على 90-180 مجم من الصودا في 350 مل. هذا أكثر بكثير من الحد الأعلى المسموح به لمريض السكر فيما يتعلق بمدخول الفسفور اليومي.
لا يمكن أن تؤثر المشروبات الغازية الداكنة على نظامك الغذائي فحسب، بل تزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب وضعف العظام.
3. الفواكه التي تحتوي على البوتاسيوم
من المفترض أن تكون الفاكهة صحية ومغذية، ولكن بالنسبة لمرضى السكر الذين يعانون من أمراض الكلى، فإن بعضها ينطوي على مخاطر جمة.
لا يمكن لمرضى هذه الأمراض تناول فواكه معينة تحتوي على نسبة عالية من السكر أو تحتوي على كمية متزايدة من البوتاسيوم. وهذا يشمل الفواكه: الأفوكادو والمشمش والكيوي والبرتقال والموز.
ومع ذلك، نظرا لأن هذه الفاكهة تحتوي على بعض العناصر الغذائية الأخرى التي قد تفيد مرضى الكلى، فقد يكون لديك كمية صغيرة من الفاكهة من هذه القائمة بناء على توصية من طبيبك.
هناك ثمار أخرى تحتوي على البوتاسيوم الصحي مثل العنب والأناناس والمانجو والتفاح والتي يمكن تناولها كبديل لتلبية الرغبة والتغذية.
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4. الفواكه المجففة
ومن الأطعمة المفيدة الأخرى التي لا يجب على مرضى الكلى ومرضى السكري تناولها الفواكه المجففة.
تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر والمعادن مثل البوتاسيوم، لذلك يُنصح بعدم تناولها.
يُحظر على مرضى السكر تناول الفواكه المجففة بشكل خاص لأن السكر سريع الهضم الموجود في هذا الطعام يمكن أن يؤثر سلبا على حالتهم الصحية.
5. الفاصولياء والعدس
لا يجب على مرضى الكلى تناول الفاصولياء والعدس، هذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الفوسفور والصوديوم ويمكن أن تكون مشكلة كبيرة إذا كانت بكميات زائدة قليلة.
يسمح معظم الأطباء للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات بالحصول على العدس من حين لآخر حتى تظل العناصر الغذائية متوفرة ولا تسبب أي ضرر للجسم.
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6. العصائر المحلاة
ليست هناك حاجة تامة لحظر عصائر الفاكهة على مرضى السكري ولكن يجب تنظيم ذلك، وتجنب العصائر المحلاة.
السبب وراء ذلك هو أن معظم عصائر الفاكهة المعبأة تحتوي على العديد من المواد الحافظة والسكريات المضافة التي تزيد من مستويات السكر في الدم في الجسم.
ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، ولتجنب ذلك، حاول الحصول على المزيد من العصير الطازج الذي يصنع في المنزل ولا تضيف أي سكر إضافي.
7. بعض الخضار الورقية الخضراء
السبانخ والبنجر الأخضر والسلق هي بعض الخضروات الخضراء التي يجب تجنبها للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى لاحتوائهم على نسبة عالية من البوتاسيوم.
يعتقد معظم الناس أن تناول بعض السبانخ أو هذه الخضار الخضراء لن يضر كثيرا، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل لأن كمية البوتاسيوم تظل كما هي حتى بعد تقليلها إلى كميات صغيرة.
تحتوي هذه الخضروات أيضا على حمض الأكساليك وهو عبارة عن معادن مترابطة يمكن أن تنتج حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين للخطر.
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