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https://arabic.sputniknews.com/20211221/أسترازينيكا-تعلن-البدء-في-إنتاج-لقاح-مضاد-لـأوميكرون-بالتعاون-مع-جامعة-أوكسفورد-1054430753.html
أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد
أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد
أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، اليوم الثلاثاء، البدء في إنتاج لقاح مضاد للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T23:42+0000
2021-12-21T23:42+0000
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وقال متحدث باسم الشركة إنها اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح للمتحور الجديد "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بحسب رويترز.وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.وتسابق شركات الأدوية الزمن لتحديد مدى فاعلية لقاحاتها الحالية في التصدي للمتحور "أوميكرون" الجديد، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصنيع لقاح جديد في أقرب وقت.وفي وقت سابق، قالت شركات اللقاحات، إنها بدأت بالفعل في دراسة المتحور الجديد "أوميكرون" لمعرفة ما إذا كان يفلت من المناعة من لقاحاتها، وأشارت إلى أن تطوير مجموعات جديدة من اللقاحات لاختبارها سيستغرق عدة أسابيع.وصرحت شركة "مودرنا" أنها تختبر جرعاتها المعززة الحالية لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها ضد متحور "أميكرون".من جهتها قالت شركة "نوفافاكس" إنها تعمل على تطوير لقاحها كي يلائم متحور "أوميكرون" الجديد، معربة عن أملها في أن يكون جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع.وتمكن صانعو اللقاحات من تجنب القيام بذلك ضد المتغيرات السابقة، بما في ذلك متحور"دلتا" شديد العدوى والانتشار، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم هذا العام، ولا يزال السلالة السائدة في أمريكا، وتبين أن اللقاحات الموجودة فاعلة في الحماية من العدوى الخطيرة الناجمة عنه.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/مركز-الأبحاث-الروسي-فيكتور-ينشر-صورا-مجهرية-لمتحور-أوميكرون-1054407322.html
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سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد

23:42 GMT 21.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، اليوم الثلاثاء، البدء في إنتاج لقاح مضاد للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.
وقال متحدث باسم الشركة إنها اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح للمتحور الجديد "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بحسب رويترز.
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" ينشر صورا مجهرية لمتحور "أوميكرون"
12:48 GMT
وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.
وتسابق شركات الأدوية الزمن لتحديد مدى فاعلية لقاحاتها الحالية في التصدي للمتحور "أوميكرون" الجديد، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصنيع لقاح جديد في أقرب وقت.
وفي وقت سابق، قالت شركات اللقاحات، إنها بدأت بالفعل في دراسة المتحور الجديد "أوميكرون" لمعرفة ما إذا كان يفلت من المناعة من لقاحاتها، وأشارت إلى أن تطوير مجموعات جديدة من اللقاحات لاختبارها سيستغرق عدة أسابيع.
وصرحت شركة "مودرنا" أنها تختبر جرعاتها المعززة الحالية لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها ضد متحور "أميكرون".
من جهتها قالت شركة "نوفافاكس" إنها تعمل على تطوير لقاحها كي يلائم متحور "أوميكرون" الجديد، معربة عن أملها في أن يكون جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع.
وتمكن صانعو اللقاحات من تجنب القيام بذلك ضد المتغيرات السابقة، بما في ذلك متحور"دلتا" شديد العدوى والانتشار، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم هذا العام، ولا يزال السلالة السائدة في أمريكا، وتبين أن اللقاحات الموجودة فاعلة في الحماية من العدوى الخطيرة الناجمة عنه.
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