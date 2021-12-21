https://arabic.sputniknews.com/20211221/أسترازينيكا-تعلن-البدء-في-إنتاج-لقاح-مضاد-لـأوميكرون-بالتعاون-مع-جامعة-أوكسفورد-1054430753.html

أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد

أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، اليوم الثلاثاء، البدء في إنتاج لقاح مضاد للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T23:42+0000

2021-12-21T23:42+0000

2021-12-21T23:42+0000

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517018_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_079864e01ba03d4c1dca01122a566c00.jpg

وقال متحدث باسم الشركة إنها اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح للمتحور الجديد "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بحسب رويترز.وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.وتسابق شركات الأدوية الزمن لتحديد مدى فاعلية لقاحاتها الحالية في التصدي للمتحور "أوميكرون" الجديد، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصنيع لقاح جديد في أقرب وقت.وفي وقت سابق، قالت شركات اللقاحات، إنها بدأت بالفعل في دراسة المتحور الجديد "أوميكرون" لمعرفة ما إذا كان يفلت من المناعة من لقاحاتها، وأشارت إلى أن تطوير مجموعات جديدة من اللقاحات لاختبارها سيستغرق عدة أسابيع.وصرحت شركة "مودرنا" أنها تختبر جرعاتها المعززة الحالية لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها ضد متحور "أميكرون".من جهتها قالت شركة "نوفافاكس" إنها تعمل على تطوير لقاحها كي يلائم متحور "أوميكرون" الجديد، معربة عن أملها في أن يكون جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع.وتمكن صانعو اللقاحات من تجنب القيام بذلك ضد المتغيرات السابقة، بما في ذلك متحور"دلتا" شديد العدوى والانتشار، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم هذا العام، ولا يزال السلالة السائدة في أمريكا، وتبين أن اللقاحات الموجودة فاعلة في الحماية من العدوى الخطيرة الناجمة عنه.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/مركز-الأبحاث-الروسي-فيكتور-ينشر-صورا-مجهرية-لمتحور-أوميكرون-1054407322.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون