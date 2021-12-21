أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد

وقال متحدث باسم الشركة إنها اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح للمتحور الجديد "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بحسب رويترز.وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.وتسابق شركات الأدوية الزمن لتحديد مدى فاعلية لقاحاتها الحالية في التصدي للمتحور "أوميكرون" الجديد، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصنيع لقاح جديد في أقرب وقت.وفي وقت سابق، قالت شركات اللقاحات، إنها بدأت بالفعل في دراسة المتحور الجديد "أوميكرون" لمعرفة ما إذا كان يفلت من المناعة من لقاحاتها، وأشارت إلى أن تطوير مجموعات جديدة من اللقاحات لاختبارها سيستغرق عدة أسابيع.وصرحت شركة "مودرنا" أنها تختبر جرعاتها المعززة الحالية لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها ضد متحور "أميكرون".من جهتها قالت شركة "نوفافاكس" إنها تعمل على تطوير لقاحها كي يلائم متحور "أوميكرون" الجديد، معربة عن أملها في أن يكون جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع.وتمكن صانعو اللقاحات من تجنب القيام بذلك ضد المتغيرات السابقة، بما في ذلك متحور"دلتا" شديد العدوى والانتشار، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم هذا العام، ولا يزال السلالة السائدة في أمريكا، وتبين أن اللقاحات الموجودة فاعلة في الحماية من العدوى الخطيرة الناجمة عنه.
وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.
وتسابق شركات الأدوية الزمن لتحديد مدى فاعلية لقاحاتها الحالية في التصدي للمتحور "أوميكرون" الجديد، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تصنيع لقاح جديد في أقرب وقت.
وفي وقت سابق، قالت شركات اللقاحات، إنها بدأت بالفعل في دراسة المتحور الجديد "أوميكرون" لمعرفة ما إذا كان يفلت من المناعة من لقاحاتها، وأشارت إلى أن تطوير مجموعات جديدة من اللقاحات لاختبارها سيستغرق عدة أسابيع.
وصرحت شركة "مودرنا" أنها تختبر جرعاتها المعززة الحالية لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها ضد متحور "أميكرون".
من جهتها قالت شركة "نوفافاكس" إنها تعمل على تطوير لقاحها كي يلائم متحور "أوميكرون" الجديد، معربة عن أملها في أن يكون جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع.
وتمكن صانعو اللقاحات من تجنب القيام بذلك ضد المتغيرات السابقة، بما في ذلك متحور"دلتا" شديد العدوى والانتشار، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم هذا العام، ولا يزال السلالة السائدة في أمريكا، وتبين أن اللقاحات الموجودة فاعلة في الحماية من العدوى الخطيرة الناجمة عنه.