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https://arabic.sputniknews.com/20211221/مركز-الأبحاث-الروسي-فيكتور-ينشر-صورا-مجهرية-لمتحور-أوميكرون-1054407322.html
مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" ينشر صورا مجهرية لمتحور "أوميكرون"
مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" ينشر صورا مجهرية لمتحور "أوميكرون"
نشر مركز الأبحاث الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" صورا مجهرية لمتحور "أوميكرون". 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T12:48+0000
2021-12-21T12:48+0000
مجتمع
علوم
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وقالت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" في بيان: "أصاب مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في ظروف معملية مزرعة خلايا " Vero E6" لمتحور أوميكرون من الفيروس التاجي لدراسة خصائصه المورفولوجية، يعني الشكل والحجم ووجود الهياكل على السطح وما إلى ذلك".ويلاحظ أنه تم فصل الخلايا عن سطح قوارير خاصة نمت فيها في اليوم السادس بعد الإصابة بالفيروس.وأضاف بيان الهئية: "بعد تحضير العينة، تم دمج الخلايا في مزيج من راتنجات الايبوكسي. تم إنشاء مقاطع رقيقة جدًا من هذه الكتل بحيث تكون العينات الناتجة شفافة لشعاع الإلكترون ويمكن عرضها تحت المجهر الإلكتروني. تُظهر الصور الهياكل الحويصلية (الحويصلات) ، والتي تكون في معظم الحالات عبارة عن نبيبات متوسعة للشبكة داخل الخلايا، حيث يحدث تخليق ونقل البروتينات والدهون والمواد الأخرى اللازمة لحياة الخلية".وأوضح أن البروتينات التي يتكون منها الفيروس يتم تصنيعها في السيتوبلازم ، ثم تتراكم لاحقًا على سطح هذه الحويصلات، وتخترق الداخل، وفقًا لظروف فيزيائية وكيميائية معينة، وتكتسب غلافًا إضافيًا.كما أشار بيان الهيئة إلى أنه "يخضع غشاء الحويصلات في المكان الذي يتكون فيه الجسيم الفيروسي للتغييرات. يتم دمج البروتينات الهيكلية للفيروس فيه، والتي ستظهر لاحقًا على سطحه وستحدد سلوكه عند الالتقاء بخلية أخرى".وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/موديرنا-تعلن-أن-جرعتها-المعززة-فعالة-ضد-أوميكرون-1054370549.html
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مجتمع, علوم

مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" ينشر صورا مجهرية لمتحور "أوميكرون"

12:48 GMT 21.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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نشر مركز الأبحاث الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" صورا مجهرية لمتحور "أوميكرون".
وقالت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" في بيان: "أصاب مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في ظروف معملية مزرعة خلايا " Vero E6" لمتحور أوميكرون من الفيروس التاجي لدراسة خصائصه المورفولوجية، يعني الشكل والحجم ووجود الهياكل على السطح وما إلى ذلك".
ويلاحظ أنه تم فصل الخلايا عن سطح قوارير خاصة نمت فيها في اليوم السادس بعد الإصابة بالفيروس.
وأضاف بيان الهئية: "بعد تحضير العينة، تم دمج الخلايا في مزيج من راتنجات الايبوكسي. تم إنشاء مقاطع رقيقة جدًا من هذه الكتل بحيث تكون العينات الناتجة شفافة لشعاع الإلكترون ويمكن عرضها تحت المجهر الإلكتروني. تُظهر الصور الهياكل الحويصلية (الحويصلات) ، والتي تكون في معظم الحالات عبارة عن نبيبات متوسعة للشبكة داخل الخلايا، حيث يحدث تخليق ونقل البروتينات والدهون والمواد الأخرى اللازمة لحياة الخلية".
وأوضح أن البروتينات التي يتكون منها الفيروس يتم تصنيعها في السيتوبلازم ، ثم تتراكم لاحقًا على سطح هذه الحويصلات، وتخترق الداخل، وفقًا لظروف فيزيائية وكيميائية معينة، وتكتسب غلافًا إضافيًا.
كما أشار بيان الهيئة إلى أنه "يخضع غشاء الحويصلات في المكان الذي يتكون فيه الجسيم الفيروسي للتغييرات. يتم دمج البروتينات الهيكلية للفيروس فيه، والتي ستظهر لاحقًا على سطحه وستحدد سلوكه عند الالتقاء بخلية أخرى".
لقاح موديرنا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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أمس, 12:21 GMT
وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين وإيران.
وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
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