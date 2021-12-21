أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية... 2100 دولار لكل ألف متر مكعب

وحسب بيانات بورصة لندن، فقد زاد سعر الغاز في سوق العقود الآجلة الأوروبية بأكثر من 20%، ليصل لأول مرة في التاريخ إلى أكثر من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.وافتتحت تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير على مؤشر "TTF" الهولندي المرجعي في أوروبا جلسة التداول يوم الثلاثاء بالقرب من علامة 1800 دولار.وأظهرت الأسعار تقلبًا خلال اليوم وبحلول الساعة 17:30 بتوقيت موسكو بلغت 2120 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 23.5% من السعر المحسوب في اليوم السابق (1716.7 دولار).وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد. وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "TTF"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.ومنذ أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.وتسجل درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية أقل من صفر مئوي منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما يعود جزء من الارتفاع أيضا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى زيادة الطلب.
وأظهرت الأسعار تقلبًا خلال اليوم وبحلول الساعة 17:30 بتوقيت موسكو بلغت 2120 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 23.5% من السعر المحسوب في اليوم السابق (1716.7 دولار).
وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد. وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "TTF"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.
ومنذ أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.
وتسجل درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية أقل من صفر مئوي منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما يعود جزء من الارتفاع أيضا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى زيادة الطلب.