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https://arabic.sputniknews.com/20211221/إسرائيل-اكتشاف-46-حالة-أوميكرون-جديدة-وإصابات-كورونا-الأعلى-منذ-شهرين-1054398057.html
إسرائيل... اكتشاف 46 حالة أوميكرون جديدة وإصابات كورونا الأعلى منذ شهرين
إسرائيل... اكتشاف 46 حالة أوميكرون جديدة وإصابات كورونا الأعلى منذ شهرين
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت إصابة 46 شخصا بأوميكرون، لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في البلاد إلى 221. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:53+0000
2021-12-21T09:53+0000
2021-12-21T09:53+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
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وبحسب ما أفادت به القناة "13" الإسرائيلية، فإن هناك 775 حالة أخرى يشتبه بإصابتها بأوميكرون.وإجمالا، أعلنت الوزارة تسجيل 1306 حالة مؤكدة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم في شهرين منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأجريت أمس أكثر من مائة ألف فحص لكورونا، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية من بينها 1.27%.في غضون ذلك، تم تسجيل تفشي الفيروس في ثلاث مدارس في مستوطنة معاليه أدوميم (7 كيلو متر شرقي مدينة القدس)، حيث تم تشخيص إصابة 183 شخصا.وفي إسرائيل، 8078 حالة نشطة بكورونا (مصابون حاليون)، من بينهم 81 في حالة صعبة، ضمنهم 48 وصفت حالتهم بالحرجة يخضع 41 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.وبلغت وفيات كورونا في إسرائيل منذ تفشي الوباء العام الماضي، 8232 حالة من بينهم 3 حالات خلال الأسبوع الأخير.في الأثناء، تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض قيود جديدة في ظل تأكيد رئيسها نفتالي بينيت على دخول البلاد في الموجة الخامسة من الوباء، دون أن يستبعد أن يصاب معظم مواطنيه بمتحور أوميكرون.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إسرائيل-تدرج-أمريكا-ودولة-عربية-ثانية-ضمن-قائمة-الدول-الحمراء-بسبب-أوميكرون-1054361373.html
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إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون
إسرائيل... اكتشاف 46 حالة أوميكرون جديدة وإصابات كورونا الأعلى منذ شهرين
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت إصابة 46 شخصا بأوميكرون، لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في البلاد إلى 221.
وبحسب ما أفادت به ا
لقناة
"13" الإسرائيلية، فإن هناك 775 حالة أخرى يشتبه بإصابتها بأوميكرون.
وإجمالا، أعلنت الوزارة تسجيل 1306 حالة مؤكدة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم في شهرين منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأجريت أمس أكثر من مائة ألف فحص لكورونا، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية من بينها 1.27%.
في غضون ذلك، تم تسجيل تفشي الفيروس في ثلاث مدارس في مستوطنة معاليه أدوميم (7 كيلو متر شرقي مدينة القدس)، حيث تم تشخيص إصابة 183 شخصا.
وفي إسرائيل، 8078 حالة نشطة بكورونا (مصابون حاليون)، من بينهم 81 في حالة صعبة، ضمنهم 48 وصفت حالتهم بالحرجة يخضع 41 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.
وبلغت وفيات كورونا في إسرائيل منذ تفشي الوباء العام الماضي، 8232 حالة من بينهم 3 حالات خلال الأسبوع الأخير.
في الأثناء، تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض قيود جديدة في ظل تأكيد رئيسها نفتالي بينيت على دخول البلاد في الموجة الخامسة من الوباء، دون أن يستبعد أن يصاب معظم مواطنيه بمتحور
أوميكرون
.