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https://arabic.sputniknews.com/20211221/إيران-تحمل-السعودية-مسؤولية-وفاة-سفيرها-لدى-اليمن-وتتهمها-بتأخير-إجلائه-1054417381.html
إيران تحمل السعودية مسؤولية وفاة "سفيرها لدى اليمن" وتتهمها بتأخير إجلائه
إيران تحمل السعودية مسؤولية وفاة "سفيرها لدى اليمن" وتتهمها بتأخير إجلائه
حمل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، السعودية مسؤولية وفاة سفير بلاده لدى حكومة صنعاء، حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:47+0000
2021-12-21T16:15+0000
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وقال عبد اللهيان للصحافيين اليوم الثلاثاء، "بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فورا إلى مستشفى مجهز جيدا في إيران، لكن للأسف اتخذ الجانب السعودي قراره متأخرا وتلكأت بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال".وتابع "سنعلن احتجاجنا رسميا وفق المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي نفس الوقت نتمنى أن يتمكن اليمن من الخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي عبر حل سياسي في أسرع وقت".من جهته قال سفير حكومة صنعاء لدى إيران، إبراهيم الديلمي، إن "الجانب اليمني حاول منذ 10 أيام بالتعاون مع الجانب الإيراني والعراقي والعماني، الإسراع في عملية إجلاء السفير من صنعاء لتلقي العلاج بصورة أفضل في إيران لكن بسبب تعنت الجانب السعودي الذي أخر عملية الإجلاء، تدهورت حالة السفير" وفقا لوكالة فارس.وتابع "لو كان هناك إجلاء سريع للسفير ما كنا وصلنا الى هذه الحالة التي وصلنا إليها".وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة صباح الثلاثاء عن "استشهاد سفير إيران في اليمن متأثرا بإصابته بمرض كورونا".وقال خطيب زادة إن "الشهيد حسن إيرلو، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الإجراءات العلاجية استشهد فجر اليوم الثلاثاء"، على حد تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/إيران-تعلن-وفاة-سفيرها-لدى-أنصار-الله-وتتحدث-عن-تعاون-متأخر-من-بعض-الدول-1054393676.html
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أنصار-الله-توجه-طلبا-هو-الأول-من-نوعه-إلى-السعودية-بشأن-سفير-إيران-في-صنعاء-1054287892.html
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العالم, أخبار إيران, سلالة كورونا الجديدة, السعودية

إيران تحمل السعودية مسؤولية وفاة "سفيرها لدى اليمن" وتتهمها بتأخير إجلائه

15:47 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 16:15 GMT 21.12.2021)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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حمل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، السعودية مسؤولية وفاة سفير بلاده لدى حكومة صنعاء، حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال عبد اللهيان للصحافيين اليوم الثلاثاء، "بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فورا إلى مستشفى مجهز جيدا في إيران، لكن للأسف اتخذ الجانب السعودي قراره متأخرا وتلكأت بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
إيران تعلن وفاة سفيرها لدى "أنصار الله" وتتحدث عن تعاون متأخر من بعض الدول
06:19 GMT
وتابع "سنعلن احتجاجنا رسميا وفق المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي نفس الوقت نتمنى أن يتمكن اليمن من الخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي عبر حل سياسي في أسرع وقت".
من جهته قال سفير حكومة صنعاء لدى إيران، إبراهيم الديلمي، إن "الجانب اليمني حاول منذ 10 أيام بالتعاون مع الجانب الإيراني والعراقي والعماني، الإسراع في عملية إجلاء السفير من صنعاء لتلقي العلاج بصورة أفضل في إيران لكن بسبب تعنت الجانب السعودي الذي أخر عملية الإجلاء، تدهورت حالة السفير" وفقا لوكالة فارس.
وتابع "لو كان هناك إجلاء سريع للسفير ما كنا وصلنا الى هذه الحالة التي وصلنا إليها".
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18 ديسمبر, 06:25 GMT
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة صباح الثلاثاء عن "استشهاد سفير إيران في اليمن متأثرا بإصابته بمرض كورونا".
وقال خطيب زادة إن "الشهيد حسن إيرلو، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الإجراءات العلاجية استشهد فجر اليوم الثلاثاء"، على حد تعبيره.
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