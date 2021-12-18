https://arabic.sputniknews.com/20211218/أنصار-الله-توجه-طلبا-هو-الأول-من-نوعه-إلى-السعودية-بشأن-سفير-إيران-في-صنعاء-1054287892.html

"أنصار الله" توجه طلبا هو الأول من نوعه إلى السعودية بشأن سفير إيران في صنعاء

"أنصار الله" توجه طلبا هو الأول من نوعه إلى السعودية بشأن سفير إيران في صنعاء

وجهت جماعة "أنصار الله" اليمنية طلبا إلى الممكلة العربية السعودية بشأن سفير إيران في صنعاء. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T06:25+0000

2021-12-18T06:25+0000

2021-12-18T06:25+0000

أخبار إيران

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن "أنصار الله طلبت من السعودية السماح بمغادرة سفير إيران عبر أجواء اليمن"، مشيرة إلى أنه "تم تهريب عنصر من الحرس الثوري يدعى حسن إيرلو لليمن العام الماضي وعين سفيرا للمناطق التي تسيطر عليها أنصار الله".وأفادت الصحيفة بأن "أنصار الله طلبوا من السعودية، التي تفرض حصارا جويا شاملا على العاصمة اليمنية صنعاء، السماح للدبلوماسي الإيراني الكبير في البلاد بالعودة على الفور إلى إيران"، مشيرة إلى أنه طلب اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على التوتر بين طهران وجماعة أنصار الله.وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، تسلم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو.وكان إيرلو، قد أعلن إغلاق موقع "تويتر" لحسابه الشخصي، مؤكدا أن "ضغوط اللوبي السعودي وراء إغلاق صفحته على تويتر"، وفق قناة "العالم" الإيرانية.يأتي قرار "تويتر" بعد مشاركة ايرلو في فعالية مركزية كبرى في صنعاء، والتي تعد أول فعالية للسفير الإيراني بعد تقديم أوراق اعتماده لصنعاء.فيما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ظهور السفير الإيراني، حسن إيرلو، في فعالية جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.

https://arabic.sputniknews.com/20201017/إيران-تعلن-إرسال-سفير-جديد-إلى-صنعاء-1046875688.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم