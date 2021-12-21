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التحالف العربي يقصف 6 مواقع في مطار صنعاء
التحالف العربي يقصف 6 مواقع في مطار صنعاء
أعلن التحالف العربي تنفيذه ضربات جوية دقيقة باتجاه أهداف عسكرية في مطار صنعاء باليمن. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:57+0000
2021-12-21T09:57+0000
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ووصف التحالف الأهداف بـ"العسكرية المشروعة"، وحسب وكالة "رويترز"، أكد التحالف أن الأهداف التي تم ضربها، تنطلق منها طائرات مسيرة باتجاه مناطق في المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي، إن الضربات استهدفت 6 مواقع تستخدم لشن هجمات بالطائرات المسيرة ضد السعودية.وأضاف المالكي: "تدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية".وقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، رائد جبل، وفقا لموقع قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]، استهدف اليوم وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية".وأضاف أن "مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية، حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية".
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أخبار السعودية اليوم, инфографика

التحالف العربي يقصف 6 مواقع في مطار صنعاء

09:57 GMT 21.12.2021
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أعلن التحالف العربي تنفيذه ضربات جوية دقيقة باتجاه أهداف عسكرية في مطار صنعاء باليمن.
ووصف التحالف الأهداف بـ"العسكرية المشروعة"، وحسب وكالة "رويترز"، أكد التحالف أن الأهداف التي تم ضربها، تنطلق منها طائرات مسيرة باتجاه مناطق في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي، إن الضربات استهدفت 6 مواقع تستخدم لشن هجمات بالطائرات المسيرة ضد السعودية.
وأضاف المالكي: "تدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية".
وقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، رائد جبل، وفقا لموقع قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]، استهدف اليوم وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية".
وأضاف أن "مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية، حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية".
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