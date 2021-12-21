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السعودية تقدم شحنة مساعدات إنسانية للسودان
السعودية تقدم شحنة مساعدات إنسانية للسودان
تسلمت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات إنسانية من المملكة العربية السعودية تضم معدات طبية وبيئية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:47+0000
2021-12-21T14:47+0000
العالم العربي
السودان
السعودية
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ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن طائرة مساعدات قادمة من السعودية وصلت السودان.ونقلت تقارير صحفية عن وزارة الخارجية السودانية أن المساعدات الإنسانية تبلغ 46 طنا، مشيرة إلى أنها تضم معدات طبية وبيئية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم النظام الصحي.وصرحت الوزارة في بيان أن الشحنة تسلمها وكيل وزارة الصحة السوداني المكلف هثيم محمد إبراهيم، بالإضافة إلى مدير عام الشؤون الآسيوية والعربية في وزارة الخارجية عادل شرفي.من جانبه قال سفير السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، إن شحنة المساعدات جاءت بتوجيه مباشر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم.وكان الملك سلمان قد وجه في مايو/ أيار 2015 بتأسيس المركز المخصص بالأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية لتقديم مساعدات للمحتاجين في العالم.ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يشهد السودان مرحلة انتقالية يتقاسم فيه الجيش وقوى مدنية الحكم. ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023.
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العالم العربي, السودان, السعودية

السعودية تقدم شحنة مساعدات إنسانية للسودان

14:47 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / PEDRO ARMESTREطائرة سعودية
طائرة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / PEDRO ARMESTRE
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تسلمت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات إنسانية من المملكة العربية السعودية تضم معدات طبية وبيئية.
ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن طائرة مساعدات قادمة من السعودية وصلت السودان.
ونقلت تقارير صحفية عن وزارة الخارجية السودانية أن المساعدات الإنسانية تبلغ 46 طنا، مشيرة إلى أنها تضم معدات طبية وبيئية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم النظام الصحي.
وصرحت الوزارة في بيان أن الشحنة تسلمها وكيل وزارة الصحة السوداني المكلف هثيم محمد إبراهيم، بالإضافة إلى مدير عام الشؤون الآسيوية والعربية في وزارة الخارجية عادل شرفي.
من جانبه قال سفير السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، إن شحنة المساعدات جاءت بتوجيه مباشر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم.
وكان الملك سلمان قد وجه في مايو/ أيار 2015 بتأسيس المركز المخصص بالأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية لتقديم مساعدات للمحتاجين في العالم.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يشهد السودان مرحلة انتقالية يتقاسم فيه الجيش وقوى مدنية الحكم. ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023.
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