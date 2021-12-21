السعودية تقدم شحنة مساعدات إنسانية للسودان

ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن طائرة مساعدات قادمة من السعودية وصلت السودان.ونقلت تقارير صحفية عن وزارة الخارجية السودانية أن المساعدات الإنسانية تبلغ 46 طنا، مشيرة إلى أنها تضم معدات طبية وبيئية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم النظام الصحي.وصرحت الوزارة في بيان أن الشحنة تسلمها وكيل وزارة الصحة السوداني المكلف هثيم محمد إبراهيم، بالإضافة إلى مدير عام الشؤون الآسيوية والعربية في وزارة الخارجية عادل شرفي.من جانبه قال سفير السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، إن شحنة المساعدات جاءت بتوجيه مباشر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم.وكان الملك سلمان قد وجه في مايو/ أيار 2015 بتأسيس المركز المخصص بالأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية لتقديم مساعدات للمحتاجين في العالم.ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يشهد السودان مرحلة انتقالية يتقاسم فيه الجيش وقوى مدنية الحكم. ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023.