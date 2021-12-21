https://arabic.sputniknews.com/20211221/السيسي-يستقبل-المنفي-ويؤكد-له-دعم-مصر-الكامل-لكل-ما-يحقق-المصلحة-العليا-لليبيا-1054412549.html

السيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا

السيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، ‏دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T13:55+0000

2021-12-21T13:55+0000

2021-12-21T13:55+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048514768_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_7db22248d9e2e92ec72bd6931d6bae73.jpg

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بالمنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.كما شدد الرئيس المصري لرئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء على دعم مصـر الكامل لكل ما يفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.من ناحيته، "ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادته لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية"، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.وأضاف البيان الرئاسي المصري أن "المنفي عرض خلال لقائه مع السيسي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، إذ تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساته".يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا كان من الفترض أن يتم إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي