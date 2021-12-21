تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/السيسي-يستقبل-المنفي-ويؤكد-له-دعم-مصر-الكامل-لكل-ما-يحقق-المصلحة-العليا-لليبيا-1054412549.html
السيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا
السيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، ‏دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:55+0000
2021-12-21T13:55+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048514768_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_7db22248d9e2e92ec72bd6931d6bae73.jpg
جاء ذلك خلال لقاء السيسي بالمنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.كما شدد الرئيس المصري لرئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء على دعم مصـر الكامل لكل ما يفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.من ناحيته، "ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادته لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية"، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.وأضاف البيان الرئاسي المصري أن "المنفي عرض خلال لقائه مع السيسي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، إذ تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساته".يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا كان من الفترض أن يتم إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048514768_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_c492502cbad05acb219427d32b994b17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا

13:55 GMT 21.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، ‏دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا.‏
جاء ذلك خلال لقاء السيسي بالمنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
كما شدد الرئيس المصري لرئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء على دعم مصـر الكامل لكل ما يفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
من ناحيته، "ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادته لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية"، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.
وأضاف البيان الرئاسي المصري أن "المنفي عرض خلال لقائه مع السيسي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، إذ تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساته".
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا كان من الفترض أن يتم إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:06 GMTالمئات يفاجئون قوات الشرطة باقتحام البرلمان الروماني احتجاجا على إجراءات كورونا
14:04 GMTمسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية
13:55 GMTالسيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا
13:52 GMTالأمين العام "للناتو": أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا في أقرب وقت
13:49 GMTرقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو
13:43 GMTتقرير: تل أبيب تقاضي 3 شركات إسرائيلية صدرت صواريخ كروز إلى الصين دون تصريح
13:41 GMTأهم 5 منتجات جديدة للتكنولوجيا الروسية في عام 2021... فيديو وصور
13:39 GMTالحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد... القوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام
13:37 GMTمصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة
13:28 GMTسبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية
13:25 GMTتركيا وقطر تسيطران على شرق آسيا من البوابة الأفغانية
13:23 GMTالبابا فرنسيس في رسالة سلام: انفقوا الكثير على التعليم وليس الأسلحة
13:22 GMTللمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي
13:20 GMT"ظلم وإهانة"... جورج قرداحي يكشف عن مفاجآت صدمته وينتقد "المتوددين للسعودية"
13:16 GMTالمفوضية الأوروبية تقر مدة صلاحية شهادات التطعيم للسفر بـ9 أشهر
13:14 GMTبسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟
13:12 GMTبعد استهداف طائرات التحالف له... صنعاء بلا مطار
13:08 GMTتركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
13:07 GMTالدفاع الروسية تعلن تشكيل أول فوج من مقاتلات "ميغ-31" مزودة بصواريخ "كينجال"
13:06 GMT"أنصار الله" تعلن تعليق رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء حتى إشعار آخر