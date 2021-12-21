https://arabic.sputniknews.com/20211221/حيلة-لتنظيف-المرحاض-بمنتج-لا-يخطر-على-بال-فيديو-1054396268.html

حيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو

حيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو

لا أحد يحب تنظيف المرحاض، لكن اتضح أن هناك حيلة لتنظيفه بطريقة بسيطة وفعالة باستخدام مادة مدهشة يمتلكها كل شخص تقريبا في المنزل، ستجعل هذه المهمة أسهل بكثير... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T08:26+0000

2021-12-21T08:26+0000

2021-12-21T08:26+0000

المرحاض

النظافة

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وإذا كنت قد قمت بالتنظيف حتى الآن باستخدام منظف المرحاض العادي، فمن المحتمل أنك لم تفعل ذلك بالشكل الصحيح.إذا بدا مرحاضك متسخا أيضا بعد فركه بالفرشاة، فما قد يحل المشكلة ببساطة هو زجاجة بها غسول للفم، بحسب home.walla.اتضح أن هذا السائل لن يفعل العجائب ويزيد من إشراق مرحاضك فحسب، بل سيجعله أكثر صحة بالنسبة لك، لأن الكحول فيه سيقتل البكتيريا التي تتراكم هناك.كل ما تحتاجه هو مجرد سكب السائل فوق المرحاض وتركه منقوعا لمدة نصف ساعة وبعد ذلك تحتاج إلى فرك المنطقة برفق باستخدام فرشاة المرحاض وسيتم تنظيف جميع الأوساخ غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن السائل سيمنح الحمام رائحة منعشة - وكل هذا بدون مواد كيميائية.إذا كنت تشعر بالرغبة في ذلك، يمكن أيضا أن تصبح عادة لديك. كلما استخدمت غسول الفم في استخدامه الطبيعي (الغرغرة في فمك)، قم ببصقه في المرحاض بدلاً من الحوض.ويظهر الفيديو الذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة، أيضا حيلة ثانية، حيث يأخذ رجل مسحوق الغسيل الأبيض، والذي يدعي أنه ينظف المرحاض أحيانا بشكل أفضل من السائل المخصص.يسكب الرجل كوبا من المسحوق في المرحاض على نطاق واسع وبعد حوالي 20 دقيقة، يضع فرشاة التنظيف في الماء ويمررها فوق المرحاض ويضمن أنها ستجعل المرحاض يلمع كأنه جديد.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

المرحاض, النظافة