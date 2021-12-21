تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/حيلة-لتنظيف-المرحاض-بمنتج-لا-يخطر-على-بال-فيديو-1054396268.html
حيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو
حيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو
لا أحد يحب تنظيف المرحاض، لكن اتضح أن هناك حيلة لتنظيفه بطريقة بسيطة وفعالة باستخدام مادة مدهشة يمتلكها كل شخص تقريبا في المنزل، ستجعل هذه المهمة أسهل بكثير... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:26+0000
2021-12-21T08:26+0000
المرحاض
النظافة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102321/73/1023217361_0:128:2000:1253_1920x0_80_0_0_67d8a49b0fda1e21b7f7949d9bdfd1ff.jpg
وإذا كنت قد قمت بالتنظيف حتى الآن باستخدام منظف المرحاض العادي، فمن المحتمل أنك لم تفعل ذلك بالشكل الصحيح.إذا بدا مرحاضك متسخا أيضا بعد فركه بالفرشاة، فما قد يحل المشكلة ببساطة هو زجاجة بها غسول للفم، بحسب home.walla.اتضح أن هذا السائل لن يفعل العجائب ويزيد من إشراق مرحاضك فحسب، بل سيجعله أكثر صحة بالنسبة لك، لأن الكحول فيه سيقتل البكتيريا التي تتراكم هناك.كل ما تحتاجه هو مجرد سكب السائل فوق المرحاض وتركه منقوعا لمدة نصف ساعة وبعد ذلك تحتاج إلى فرك المنطقة برفق باستخدام فرشاة المرحاض وسيتم تنظيف جميع الأوساخ غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن السائل سيمنح الحمام رائحة منعشة - وكل هذا بدون مواد كيميائية.إذا كنت تشعر بالرغبة في ذلك، يمكن أيضا أن تصبح عادة لديك. كلما استخدمت غسول الفم في استخدامه الطبيعي (الغرغرة في فمك)، قم ببصقه في المرحاض بدلاً من الحوض.ويظهر الفيديو الذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة، أيضا حيلة ثانية، حيث يأخذ رجل مسحوق الغسيل الأبيض، والذي يدعي أنه ينظف المرحاض أحيانا بشكل أفضل من السائل المخصص.يسكب الرجل كوبا من المسحوق في المرحاض على نطاق واسع وبعد حوالي 20 دقيقة، يضع فرشاة التنظيف في الماء ويمررها فوق المرحاض ويضمن أنها ستجعل المرحاض يلمع كأنه جديد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102321/73/1023217361_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0d6811bf4e88c6e2d8a64efbf5cc704c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المرحاض, النظافة

حيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو

08:26 GMT 21.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvicمرحاض
مرحاض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
تابعنا عبر
لا أحد يحب تنظيف المرحاض، لكن اتضح أن هناك حيلة لتنظيفه بطريقة بسيطة وفعالة باستخدام مادة مدهشة يمتلكها كل شخص تقريبا في المنزل، ستجعل هذه المهمة أسهل بكثير وأكثر كفاءة.
وإذا كنت قد قمت بالتنظيف حتى الآن باستخدام منظف المرحاض العادي، فمن المحتمل أنك لم تفعل ذلك بالشكل الصحيح.
إذا بدا مرحاضك متسخا أيضا بعد فركه بالفرشاة، فما قد يحل المشكلة ببساطة هو زجاجة بها غسول للفم، بحسب home.walla.
اتضح أن هذا السائل لن يفعل العجائب ويزيد من إشراق مرحاضك فحسب، بل سيجعله أكثر صحة بالنسبة لك، لأن الكحول فيه سيقتل البكتيريا التي تتراكم هناك.
كل ما تحتاجه هو مجرد سكب السائل فوق المرحاض وتركه منقوعا لمدة نصف ساعة وبعد ذلك تحتاج إلى فرك المنطقة برفق باستخدام فرشاة المرحاض وسيتم تنظيف جميع الأوساخ غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن السائل سيمنح الحمام رائحة منعشة - وكل هذا بدون مواد كيميائية.
إذا كنت تشعر بالرغبة في ذلك، يمكن أيضا أن تصبح عادة لديك. كلما استخدمت غسول الفم في استخدامه الطبيعي (الغرغرة في فمك)، قم ببصقه في المرحاض بدلاً من الحوض.
ويظهر الفيديو الذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة، أيضا حيلة ثانية، حيث يأخذ رجل مسحوق الغسيل الأبيض، والذي يدعي أنه ينظف المرحاض أحيانا بشكل أفضل من السائل المخصص.
يسكب الرجل كوبا من المسحوق في المرحاض على نطاق واسع وبعد حوالي 20 دقيقة، يضع فرشاة التنظيف في الماء ويمررها فوق المرحاض ويضمن أنها ستجعل المرحاض يلمع كأنه جديد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:33 GMTثلاثة عصور... عرض قدرات "تي-34" و"تي-90" و"أرماتا"... فيديو
09:26 GMTالصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكلمها
09:22 GMTرغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا
09:10 GMTكاسحة الجليد الروسية "سيبيريا" التي تعمل بالطاقة النووية تجتاز الاختبارات
09:00 GMTالجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية
08:49 GMTعادة واحدة يمكنها خفض الكوليسترول في الدم بعد سن الـ 50
08:45 GMTالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس
08:44 GMTإسرائيل: عدم اغتيال الناشطين الفلسطينيين يرتبط بوقف التصعيد في الضفة الغربية
08:42 GMTأطول رجل في العالم يصل إلى روسيا بحثا عن عروس... فيديو
08:35 GMTروسيا تستعد لإطلاق أقوى قاذفة قنابل في العالم
08:34 GMTماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
08:26 GMTحيلة لتنظيف المرحاض بمنتج لا يخطر على بال... فيديو
08:24 GMTالحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أهداف بحرية وبرية بواسطة طائرات مسيرة هجومية
08:17 GMT"المركزي" التركي يضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي
07:45 GMTما هي فوائد القهوة التركية... لماذا من الجيد تناول فنجان كل يوم؟
07:37 GMTأمريكا تعلق لأول مرة على انسحاب جبهة تيغراي في شمال إثيوبيا
07:33 GMTسفير واشنطن لدى الأردن: اتفاق المياه مع إسرائيل تجاري وليس سياديا
07:28 GMTدبلوماسي روسي: هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية
07:18 GMTأمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022
07:03 GMTليبيا... لقاء بين 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات