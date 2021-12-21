زيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف

وقال زيلينسكي للصحفيين، عبر قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية إن هناك محادثات لتحديد جدول الأعمال، وإذا لم يتم الاتفاق على النقاط المعقدة خلال فترة زمنية معينة، ...، فسوف أتصل به (بوتين) مباشرة".وأضاف الرئيس الأوكراني "الآن لا يوجد تواصل مع بوتين. كلانا لا يتصل بالآخر".وتابع "إننا مستعدون لحوار مباشر وجها لوجه مع روسيا".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح أمس الاثنين، بأن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من كييف بشأن لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت في وقت سابق، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، حيث تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. وتتضمن إحدى نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم تنسيقه من قبل البلدين.
وقال زيلينسكي للصحفيين، عبر قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية إن هناك محادثات لتحديد جدول الأعمال، وإذا لم يتم الاتفاق على النقاط المعقدة خلال فترة زمنية معينة، ...، فسوف أتصل به (بوتين) مباشرة". وأضاف الرئيس الأوكراني "الآن لا يوجد تواصل مع بوتين. كلانا لا يتصل بالآخر".
وتابع "إننا مستعدون لحوار مباشر وجها لوجه مع روسيا".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح أمس الاثنين، بأن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من كييف بشأن لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت في وقت سابق، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، حيث تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.
وتتضمن إحدى نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.
ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.