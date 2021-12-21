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https://arabic.sputniknews.com/20211221/زيلينسكي-يعلن-أنه-مستعد-للاتصال-ببوتين-لحل-المشاكل-المعقدة-بين-موسكو-وكييف-1054422670.html
زيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف
زيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم تنسيقه من قبل البلدين. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:07+0000
2021-12-21T18:07+0000
روسيا
أوكرانيا
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وقال زيلينسكي للصحفيين، عبر قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية إن هناك محادثات لتحديد جدول الأعمال، وإذا لم يتم الاتفاق على النقاط المعقدة خلال فترة زمنية معينة، ...، فسوف أتصل به (بوتين) مباشرة".وأضاف الرئيس الأوكراني "الآن لا يوجد تواصل مع بوتين. كلانا لا يتصل بالآخر".وتابع "إننا مستعدون لحوار مباشر وجها لوجه مع روسيا".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح أمس الاثنين، بأن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من كييف بشأن لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت في وقت سابق، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، حيث تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. وتتضمن إحدى نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/شويغو-شركات-عسكرية-أمريكية-تستعد-لاستفزازات-بأسلحة-كيميائية-شرقي-أوكرانيا-1054418602.html
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روسيا, أوكرانيا, أخبار العالم الآن

زيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف

18:07 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم تنسيقه من قبل البلدين.
وقال زيلينسكي للصحفيين، عبر قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية إن هناك محادثات لتحديد جدول الأعمال، وإذا لم يتم الاتفاق على النقاط المعقدة خلال فترة زمنية معينة، ...، فسوف أتصل به (بوتين) مباشرة".
وأضاف الرئيس الأوكراني "الآن لا يوجد تواصل مع بوتين. كلانا لا يتصل بالآخر".
وتابع "إننا مستعدون لحوار مباشر وجها لوجه مع روسيا".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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16:14 GMT
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح أمس الاثنين، بأن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من كييف بشأن لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت في وقت سابق، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، حيث تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.
وتتضمن إحدى نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.
ويتهم حلف الناتو والولايات المتحدة روسيا، بأنها تستعد لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث اعتبرت الاتهامات الموجهة لها بالتخطيط لغزو أوكرانيا ذريعة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي قرب حدود روسيا، وهو ما تراه موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بينها وبين الحلف.
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