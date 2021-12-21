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https://arabic.sputniknews.com/20211221/شويغو-شركات-عسكرية-أمريكية-تستعد-لاستفزازات-بأسلحة-كيميائية-شرقي-أوكرانيا-1054418602.html
شويغو: شركات عسكرية أمريكية تستعد لاستفزازات بأسلحة كيميائية شرقي أوكرانيا
شويغو: شركات عسكرية أمريكية تستعد لاستفزازات بأسلحة كيميائية شرقي أوكرانيا
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة الموجودة في منطقة دونيتسك تستعد لاستفزازات بالمواد الكيميائية في شرق أوكرانيا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:14+0000
2021-12-21T16:17+0000
روسيا
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وأوضح شويغو في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "تم تسليم دبابات مجهزة بمكونات كيميائية مجهولة إلى مدينتي أفدييفكا وكراسني ليمان لارتكاب استفزازات".وبحسب الوزارة، وصل إلى المنطقة نحو 120 ممثلاً عن الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية الذين يقومون بتدريب القوات الخاصة الأوكرانية.هذا وكشف مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون، في وقت سابق، عن دراسة الإدارة الأمريكية خطة لإعادة توجيه طائرات هليكوبتر ومعدات عسكرية كانت مخصصة للجيش الأفغاني المنحل، إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تسعى أوكرانيا للحصول على المعدات، وناقشت الأمر مع مسؤولي البنتاغون، الذين يدعمون بشكل عام تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.وقال المسؤولون الأمريكيون للصحيفة إن مجلس الأمن القومي لم يوافق بعد على تسليم الأسلحة، في حين تبحث الإدارة عن حل دبلوماسي لحث موسكو على "التراجع عن حملة الضغط العسكري".وأضافت المصادر الأمريكية أن المعدات العسكرية التي كانت مخصصة في السابق لقوات الأمن الوطني الأفغانية، تشمل طائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز "مي 17".هذه الطائرات ستوفر مزيدا من الحركة للقوات الأوكرانية، التي تمتلك جبهة كبيرة للدفاع، وخسرت طائرات في اشتباكات عام 2014، بحسب الصحيفة.على جانب آخر، قال مسؤول أوكراني إن كييف تضغط أيضا على الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك صواريخ "ستينغر"، للمساعدة في استهداف الطائرات الروسية حال نشوب صراع.يدعي الغرب أن روسيا تحشد قواتها بكثافة على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، في حين ترفض موسكو هذه الإدعاءات رفضا قاطعا وتؤكد حقها في نقل قواتها داخل أراضيها بالشكل الذي تراه ويضمن أمنها.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/شويغو-يتحدث-عن-خطط-إعادة-تسليح-القوات-الروسية-1054408919.html
https://arabic.sputniknews.com/20211217/صحيفة-أمريكا-تبحث-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-وطائرات-روسية-لتعزيز-دفاعاتها-1054281590.html
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روسيا

شويغو: شركات عسكرية أمريكية تستعد لاستفزازات بأسلحة كيميائية شرقي أوكرانيا

16:14 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 16:17 GMT 21.12.2021)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة الموجودة في منطقة دونيتسك تستعد لاستفزازات بالمواد الكيميائية في شرق أوكرانيا.
وأوضح شويغو في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "تم تسليم دبابات مجهزة بمكونات كيميائية مجهولة إلى مدينتي أفدييفكا وكراسني ليمان لارتكاب استفزازات".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
شويغو يتحدث عن خطط إعادة تسليح القوات الروسية
13:02 GMT
وبحسب الوزارة، وصل إلى المنطقة نحو 120 ممثلاً عن الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية الذين يقومون بتدريب القوات الخاصة الأوكرانية.
هذا وكشف مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون، في وقت سابق، عن دراسة الإدارة الأمريكية خطة لإعادة توجيه طائرات هليكوبتر ومعدات عسكرية كانت مخصصة للجيش الأفغاني المنحل، إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.
ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تسعى أوكرانيا للحصول على المعدات، وناقشت الأمر مع مسؤولي البنتاغون، الذين يدعمون بشكل عام تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال المسؤولون الأمريكيون للصحيفة إن مجلس الأمن القومي لم يوافق بعد على تسليم الأسلحة، في حين تبحث الإدارة عن حل دبلوماسي لحث موسكو على "التراجع عن حملة الضغط العسكري".
وأضافت المصادر الأمريكية أن المعدات العسكرية التي كانت مخصصة في السابق لقوات الأمن الوطني الأفغانية، تشمل طائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز "مي 17".
هذه الطائرات ستوفر مزيدا من الحركة للقوات الأوكرانية، التي تمتلك جبهة كبيرة للدفاع، وخسرت طائرات في اشتباكات عام 2014، بحسب الصحيفة.
مروحيات مي- 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
صحيفة: أمريكا تبحث تزويد أوكرانيا بأسلحة وطائرات روسية لتعزيز دفاعاتها
17 ديسمبر, 19:17 GMT
على جانب آخر، قال مسؤول أوكراني إن كييف تضغط أيضا على الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك صواريخ "ستينغر"، للمساعدة في استهداف الطائرات الروسية حال نشوب صراع.
يدعي الغرب أن روسيا تحشد قواتها بكثافة على الحدود مع أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، في حين ترفض موسكو هذه الإدعاءات رفضا قاطعا وتؤكد حقها في نقل قواتها داخل أراضيها بالشكل الذي تراه ويضمن أمنها.
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